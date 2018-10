Het beste is weer achter de rug

De Europese Centrale Bank gaat er voorlopig van uit dat het bij een tijdelijk dipje blijft. Dat is uiteraard een mogelijkheid. Er lijken geen grote correcties aan de gang, zoals die van de Amerikaanse vastgoedmarkt in 2008, en er is evenmin sprake van acute crisistriggers, zoals het faillissement van Lehman Brothers in september 2008. Toch zijn er met de duurdere olie (+40 % in twaalf maanden), een strakker monetair beleid in de VS, de onzekerheid over de handelsoorlog en de brexit, en tegenvallende cijfers in China voldoende factoren om de wereldeconomie in de remmen te sturen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat in deze cyclus het beste achter de rug is.