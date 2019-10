Het echte begrotingswerk moet nog beginnen

Na een stukje slecht politiek toneel stelde de nieuwe Vlaamse regering begin vorige week haar begrotingstabellen voor. De headline daarvan is vrij saai: als de regering vijf jaar niks nieuws doet, komt ze volgens de raming in 2024 uit op een overschot van 314 miljoen euro. Met de voorgestelde beleidsplannen komt ze uit op een overschot van 75 miljoen. De regering gebruikt dus haar beperkte buffer, wat nog zal tegenvallen als straks de economische activiteit lager uitvalt dan de verwachtingen waarop de begroting gebaseerd is.

Voor de vorige regeringen viel telkens nog geld uit de lucht onder de vorm van lagere rentelasten. Sinds het begin van de jaren 90 zijn die gezakt met 9 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 41 miljard in euro’s van vandaag. De rentelasten zullen nog verder zakken, maar het grootste deel van de rentebonus ligt achter ons.

De volgende regeringen zullen het dus meer met echte inspanningen moeten doen. In bepaalde hoeken wordt dan al snel gekeken naar hogere belastingontvangsten. Onder andere de regeringen-Dehaene, -Leterme en -Di Rupo kozen voor die piste. Maar we hebben nog altijd de derde hoogste belastingdruk onder de industrielanden. Zo liggen de belastingontvangsten nu al 5,8 procent van het bbp (27 miljard) hoger dan in Nederland en 7,1 procent (33 miljard) hoger dan in Duitsland.