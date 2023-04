Het einde van wat Valéry Giscard d'Estaing ooit 'het exorbitante privilege' van de dollar noemde is niet voor morgen. Maar een aan goud gekoppelde Chinese of nieuwe munt kan dat privilege wel aantasten.

Economie maakt integraal deel uit van geopolitiek. Handelsbetrekkingen tussen landen weerspiegelen ook machtsverhoudingen. Die vertalen zich vervolgens in de status van de valuta van geopolitieke hegemonen. Het Britse pond sterling was een hegemoon van 1825 tot 1939. De Amerikaanse dollar verdrong het Britse pond en verwierf vanaf 1945 de onbetwiste hegemonie.

De roep om de hegemonie van de dollar te doorbreken is niet nieuw. Hij weerklinkt niet alleen in meer autoritaire regio’s maar ook en vooral in Europa.

De akkoorden van Bretton Woods (1944) betonneerden de buitengewone status van de Amerikaanse valuta doordat de VS de eerste economische macht ter wereld werden en een aan goud gekoppelde munt hadden die een reservemunt werd. Het land kon geen betalingsbalanscrisis doormaken, aangezien het voor zijn invoer betaalt met zijn eigen valuta. Een situatie die Valéry Giscard d'Estaing, destijds minister van Economie en Financiën in de Franse regering onder president Charles de Gaulle, in 1964 in Tokio streng veroordeelde als ‘het exorbitante privilege’.

De dollar vervult de drie missies van een munt. Ten eerste als meetinstrument: de meeste grondstoffen zijn genoteerd in dollar, te beginnen met olie. Ten tweede als wisselinstrument: bedrijven in heel wat landen verrekenen hun wissels in dollars. De dollar is volgens de Bank voor Internationale Betalingen aanwezig in 88 procent van de transacties op de valutamarkt. En ten slotte als reserve-instrument: de helft van de internationale obligaties wordt uitgedrukt in dollar en meer dan 60 procent van de deviezenreserves zijn in Amerikaanse valuta.

Juncker

De roep om de hegemonie van de dollar te doorbreken is niet nieuw. Hij weerklinkt niet alleen in meer autoritaire regio’s maar ook en vooral in Europa. In 2018 liet Jean-Claude Juncker, destijds voorzitter van de Europese Commissie, in zijn State of the Union al weten dat het gedaan moest zijn met de onaanvaardbare hegemonie van de dollar. ‘Het is absurd dat Europa 80 procent van zijn energie-importrekening - die neerkomt op 300 miljard euro per jaar - betaalt in Amerikaanse dollars, terwijl slechts 2 procent van onze energie-import uit de VS komt. Het is absurd en belachelijk dat Europese bedrijven Europese vliegtuigen in dollars kopen en niet in euro's. Dat moeten we veranderen’, zei Juncker in het Europese halfrond. Van de euro heeft de dollar echter weinig te vrezen. Europa is te verdeeld om als een blok de VS te beconcurreren.

De dollar staat, ondanks de loskoppeling van de goudstandaard in 1971, symbool voor de liberale hegemonie van de VS. Ze zijn sinds de val van de Berlijnse muur in een unipolair systeem heer en meester. De wereld die de VS na de Tweede Wereldoorlog opbouwden via internationale organisaties en instellingen wordt vandaag in vraag gesteld door de opkomende BRICS-landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) onder leiding van China, de enige geloofwaardige concurrent van de VS. Volgens de Amerikaanse econoom Nouriel Roubini zal de dollar vroeg of laat onvermijdelijk de effecten voelen van de intensivering van de geopolitieke rivaliteit tussen de VS en China. We evolueren volgens hem naar een bipolair systeem, waarin hun respectievelijke munt zal overheersen.

De mutatie van de geopolitieke machtsverhouding van een unipolair naar een bi- of multipolair systeem brengt onzekerheden en een verhoogd risico op ernstige verstoringen in het internationale monetaire systeem met zich.

De mutatie van de geopolitieke machtsverhouding van een unipolair naar een bi- of multipolair systeem brengt onzekerheden en een verhoogd risico op verstoringen in het internationale monetaire systeem met zich. Hoogstwaarschijnlijk stopt China op een dag met het koppelen van zijn munt aan een mandje valuta's en stapt het over naar een modern op inflatie gericht regime, waarbij het de wisselkoers vrijer laat fluctueren, vooral ten opzichte van de dollar. Verwacht wordt dat het grootste deel van Azië dan volgt. De dollar, nu nog de ankervaluta voor driekwart van het mondiale bruto binnenlands product, kan dan bijna de helft van zijn gewicht verliezen.