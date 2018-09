Het gaat beter dan ooit

Het komende jaar zullen we vooral mogen horen hoe verschillende partijen het in de toekomst anders en beter zullen doen. Met eerst de verkiezingen voor gemeente- en provincieraden en in mei 2019 Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Gevolgd door coalitiegesprekken. Wie zal het scorebord opmaken van wat aangekondigd werd en wat er werd gerealiseerd?

In Nederland rekent het Centraal Planbureau (CPB) de verkiezingsprogramma’s door. Het geeft een prognose van de gevolgen van de plannen voor de economie en de werkgelegenheid. Het CPB wordt erkend daarvoor, en niet in twijfel getrokken.

Schuldafbouw en een hogere participatie op de arbeidsmarkt zouden de hoofdthema’s van de kiescampagnes moeten worden.

Bij het brexitreferendum in het Verenigd Koninkrijk had de Bank of England een gelijkaardige analyse gemaakt en gewaarschuwd voor een mogelijk globale financiële impact. Het ‘Leave’-kamp aanvaardde de analyse niet. Het Lagerhuis heeft nu zowel de Bank of England als de schatkist een financiële en economische analyse gevraagd van de brexit. Beter laat dan nooit?

Dergelijke analyses spelen bij de gemeentelijke verkiezingsprogramma’s echter nog geen rol. Het thema bij uitstek lijkt veiligheid (‘war on drugs’) en migratie, wat sowieso al moeilijker economisch in te schatten is.

Inspelend op die sfeer maken bedrijven op de radio volop reclame voor beveiligingssystemen voor woningen. Het versterkt het gevoel dat er dramatiek, een inbraak, in de lucht hangt.

Feiten

Ik wil graag de aandacht vestigen op het boek ‘Feitenkennis’ en de filosofie van Hans Rosling, zijn zoon en schoondochter. Roslings eenvoudige vragen zijn erg pertinent. Wat is de gemiddelde levensverwachting wereldwijd? Hoeveel mensen leven in absolute armoede? Hoeveel meisjes krijgen wereldwijd onderwijs? Mensen schatten het antwoord dermate verkeerd in dat een loutere gok betere resultaten oplevert dan bij het geschoold en geletterd publiek dat naar de voorstelling van het boek komt luisteren.

De perceptie die leeft en die dezer dagen weer aangewakkerd wordt is dat onheil dreigt en dat dat enkel afgewend kan worden wanneer op partij X of Y wordt gestemd.

Een even logische en eenvoudige vraag luidt: ‘Is de luchtkwaliteit in Vlaanderen de laatste jaren (sterk) verbeterd of (sterk) verslechterd?’ Op al die vragen luidt het antwoord dat de toestand in de wereld en in Vlaanderen op (bijna) alle punten spectaculair verbeterd is. Maar de perceptie die leeft en die dezer dagen weer aangewakkerd wordt is dat onheil dreigt en dat dat enkel afgewend kan worden wanneer op partij X of Y wordt gestemd.

Groei en inflatie

Volgend jaar bij de federale verkiezingen zal de vraag zijn: ‘Staat België er beter voor dan 5 jaar geleden?’ Met een ongezien jobaanbod, de stijging van de tewerkstelling en ongeziene bedrijfswinsten is het antwoord positief. Maar evenzeer heeft de federale overheid nagelaten om de schulden significant verder af te bouwen. Bijna elke regering rekent hoofdzakelijk op de groei van het bbp en de - helaas afwezige - inflatie voor schuldafbouw.

De angst voor onveiligheid en de migrant in campagnes ruimen best plaats voor een positief verhaal.

Het pleidooi voor een hogere participatiegraad in de economie is dan weer wel terecht. Want die is niet enkel nodig om de welvaart in de komende jaren veilig te stellen, maar ook om het gebrek eraan bij bepaalde groepen van de bevolking te verhelpen.