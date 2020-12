Het ging hard

Het coronajaar leidde tot een bijzonder hard werkjaar.

'Ik heb nog nooit zo hard moeten werken, nog nooit.' Het coronajaar 2020 was voor veel mensen beslist geen jaar waarin alles tot stilstand kwam. De uitspraak is van een collega, het hoofd van de dienst Preventie en Milieu. Ik heb met haar en andere collega’s en studenten de voorbije week een reeks gesprekken gehad, die we hebben opgenomen en gedeeld met onze universitaire gemeenschap. Openhartige eindejaarsgesprekken die voor warmte en verbinding moesten zorgen in een tijd waarin die verbinding alleen nog via wifi verloopt. De getuigenissen zijn herkenbaar.

We hebben allemaal wel gelijkaardige ervaringen en verlangens, of we hebben ze gezien bij vrienden en collega’s. Hard werken bleek de rode draad. Een andere collega, het hoofd van onze kinderdagverblijven, zou in het najaar met pensioen gaan. Ze had zich begin 2020 opgemaakt voor een rustig jaar waarin ze de fakkel zou overdragen. In de plaats werd het veruit de meest hectische periode uit haar lange carrière, met steeds veranderende regels en omstandigheden. Het was onafgebroken alle hens aan dek om de zo noodzakelijke kinderdagverblijven op een veilige manier draaiende te houden. Om dan plots, op dag één van haar pensioen, van alles naar niets te gaan. Een haast surrealistische ervaring. Bovendien zonder afscheidsfeest.

Ook het omgekeerde gebeurt: starten met een nieuwe job in tijden van corona. Onze nieuwe CIO moest niet alleen wennen aan zijn team, maar er meteen ook leiding aan geven. Zijn collega’s kon hij alleen leren kennen op een afstandelijke virtuele manier. Volgens onze CIO was het uitermate moeilijk om voeling te krijgen met de organisatiecultuur. En ook hij stond in de frontlinie. Microsoft Teams uitrollen in een week, niemand had dat voor mogelijk gehouden. Maar tegelijk was er de pijnlijke vaststelling dat je zulke successen niet even met je team kan vieren.

Doctoraat

Een andere collega verdedigde in juni zijn doctoraat. In plaats van honderd aanwezigen waren er nu tien mensen in de zaal. Ook hier geen uitbundig feest achteraf, als bekroning van jaren hard werken. Het klinken uitstellen? Misschien, maar het momentum is toch een beetje voorbij.

Een collega-academica beviel dan weer van een kind. Al bleek dat in tijden van corona nog mee te vallen. Zowel in het ziekenhuis als nadien thuis was het uitzonderlijk rustig en stil, zonder het gebruikelijke babybezoek en de wekenlange drukte. Dat vond de kersverse mama wel prima. Maar haar onderwijs was een ander paar mouwen. De afwezigheid van fysiek contact met studenten vraagt een heel specifieke en tijdrovende voorbereiding. Voor collega’s met kinderen was het vaak loodzwaar. Ze draaiden dubbele shiften en moesten vaak tot een stuk in de nacht doorwerken om alles gecombineerd te krijgen.

Het contact tussen proffen en studenten is verstoord. Sommige studenten zie je helemaal niet.

Het contact tussen proffen en studenten is verstoord. Sommige studenten zie je helemaal niet, omdat ze hun camera uitzetten om minder bandbreedte in te nemen en zo een betere verbinding te hebben. De thuissituatie en de kwaliteit van het internet hebben impact. Het voorbije jaar hebben we echt wel de grenzen van het afstandsonderwijs afgetast. Is dat allemaal wel mogelijk zonder studieduurvertraging? Of zonder kwaliteitsverlies? Ja, omdat het moet. Maar de vragen zijn legitiem.

Studenten

Voor onze studentenvertegenwoordigers was het ook een jaar in overdrive. 'Het gaat niet goed met een groot deel van de studenten', vertelde de voorzitster van de studentenraad. Er zijn lange wachtrijen bij de studentenpsychologen. 'Het welzijn van onze medestudenten verbeteren was voor ons de motivatie om te blijven doorgaan.' Ook al was het voor de voorzitster zelf niet makkelijk. Ze is Nederlandse en kon maandenlang niet naar haar familie. 'Ik wist niet dat ik me zo fundamenteel alleen kon voelen.'