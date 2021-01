De clichés tegen privatisering lijken meer op een alibi om niet te moeten toegeven dat het de regering eigenlijk alleen maar te doen is om het goud van Proximus.

De regering-Michel schrapte de verplichting dat de overheid een meerderheid van Proximus en Bpost moet bezitten. Toenmalig minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) bepleitte dat de overheid zich zou terugtrekken uit Proximus, waarvan ze 53,5 procent van de aandelen bezit. ‘Een regering moet het land runnen, geen bedrijven’, zei hij.

Zijn liberale collega’s volgden De Backer niet. Daarvoor is de schat van Proximus, de jaarlijkse dividenden van meer dan 270 miljoen euro, te aantrekkelijk. Of heeft het te maken met de zitjes in de raad van bestuur, jaarlijks goed voor 65.000 euro, een manier om fin-de-carrièrepolitici ook van dat goud te laten proeven?

Voor minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter kan er geen sprake zijn van een privatisering van Proximus. Net als bij Bpost ziet zij daar geen reden voor.

De Belgische staat houdt zich al 125 jaar bezig met telefoniezaken. De Regie voor Telegraaf en Telefoon kreeg snel een kwalijke reputatie, als een rigide instelling die je het gevoel gaf dat een telefoonaansluiting eerder een gunst dan een recht was. De RTT vervelde in 1991 tot Belgacom, maar bleef een - weliswaar autonoom - overheidsbedrijf.

Dat de overheid een monopolie had in de beginjaren van de telecommunicatie was niet meer dan normaal. Er waren enorme investeringen nodig, die private investeerders niet wilden doen. Maar in 2021 is alles anders. De technologische sector is bijzonder dynamisch. Men kan zich dus terecht afvragen waarom de staat nog steeds een meerderheidsparticipatie aanhoudt in een telecombedrijf.

Groen, de partij van de huidige minister van Overheidsbedrijven, mag dan wel voorstander zijn van een nieuwe politieke cultuur, maar voor Petra De Sutter kan er geen sprake zijn van een privatisering van Proximus. Net als bij Bpost ziet zij daar geen reden voor. In haar beleidsnota stelt ze dat het belang van ‘een blijvende publieke participatie’ in beide bedrijven ‘des te duidelijker’ is door de coronacrisis . ‘Zo garanderen we als overheid mee de kwaliteit van de dienstverlening in deze essentiële maatschappelijke sectoren.'

Meerwaarde

Eender welke klant van Proximus en Bpost heeft daar een andere kijk op. Wat de post betreft, heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat het bedrijf zijn beloftes niet kan waarmaken en zich niet heeft aangepast aan het succes van de e-commerce. Daarvan hoef je niemand die weken op een pakje heeft gewacht te overtuigen. En hoe het opschorten van de dagelijkse postbedeling een teken is van ‘de kwaliteit van de dienstverlening’ is ook niet meteen duidelijk. Wat is dan nog de meerwaarde van de staatsparticipatie in Bpost, dat vorig jaar met corona als excuus het dividend opschortte en de overheid dus niets opleverde?

Mocht het de minister menens zijn met de ‘dienstverlening’, dan trok ze de staat volledig terug uit Proximus. Nu is de Belgische telecommarkt volkomen verstoord door de dominante positie van het overheidsbedrijf en betaalt de burger zowat de duurste tarieven van Europa. Want ook de concurrentie profiteert van die verstoorde markt, met prijzen in de buurt van die van de marktleider.

Proximus heeft jaren succesvol gelobbyd bij de politiek om de roamingtarieven hoog te houden, tot Europa daar eindelijk een eind aan maakte. En ook nu blijft Proximus de kostprijs van Europese gsm-naar-gsm-gesprekken buiten de abonnementen houden. Een minister die echt inzit met de belangen van de consument zou er bijvoorbeeld voor kunnen ijveren Europese burgers het recht te geven een abonnement af te sluiten in om het even welk EU-land.

Met het bewaken van ‘de kwaliteit van de dienstverlening’ heeft de starre houding van De Sutter niets te maken. De verouderde ideologische clichés tegen privatisering lijken meer op een alibi om niet te moeten toegeven dat het de regering eigenlijk alleen maar te doen is om het goud van Proximus.

Luckas Vander Taelen