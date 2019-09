In de Duitse begroting zit alles in stijgende lijn. Behalve het lijntje 'investeringen'.

Mijn vrouw kan het niet meer horen en de lezers van deze column kunnen het niet meer zien: mijn mantra over de noodzaak van meer investeringen in Duitsland. Het i-woord.

Daarom doe ik een belofte. Na vandaag zal ik minstens tot het eind van dit jaar niet meer schrijven over het uitblijven van urgente en broodnodige investeringen in Duitsland. Waarom? Omdat vandaag de beslissing valt, of niet valt. Of de Duitse politiek heeft het eindelijk begrepen, of enkel een zware recessie kan het tij keren.

Als zelfs het klimaat geen groot investeringspakket waard is, dan weet ik het ook niet meer.

Vandaag is de ‘dag van de laatste kans’. Het Klimakabinett van de Duitse regering komt bijeen om de langverwachte strategie ter bestrijding van de klimaatverandering te presenteren. Vandaag is niet alleen de laatste kans voor Angela Merkel om haar naam in het groen de geschiedenis te laten ingaan, na haar veelbelovende maar leeg gebleken Duitse voorzitterschap van de G7 in 2007.

Klimakanzlerin werd ze toen genoemd, nadat ze het klimaat tot prioriteit had verheven. Ze mag de afschaffing van de kernenergie op haar naam schrijven. Maar die energiebron werd, bij gebrek aan investeringen, vervangen door vervuilende steenkoolgestookte energie. De uitstoot van CO2 nam eerder toe dan af.

Vandaag is ook de laatste kans voor een Duits budgettair stimuleringspakket. De afkoelende economie en de jongste acties van de Europese Centrale Bank leggen de bal nog maar eens op de stip. Ondanks het smeken van deze columnist, internationale instellingen, de ECB en steeds meer Duitse experts houdt de bondsregering de vinger nog altijd op de knip.

De afgelopen week gepresenteerde begrotingsplannen tot 2023 laten een sensationele stijging zien van de overheidsinvesteringen met... 1 miljard euro in 2020. Daarna houdt de stijging op.

Vandaag is het moment van de waarheid. Wil Duitsland echt niet budgettair stimuleren, of verrast de regering in de allerlaatste minuut? De kans op verrassingen is gestegen.

Schermvullende weergave Begrotingsplan 2020-2023: alles hoger, behalve de investeringen ©Duits ministerie van Financiën

Volgens Duitse kranten is sprake van een pakket van ongeveer 40 miljard euro over de komende jaren. Subsidies voor elektrische auto’s, energie-efficiënte huizen en woningen, investeringen in de spoorwegen en misschien zelfs een CO2-belasting. Allemaal mogelijke elementen van de grote strategie. Kennelijk zelfs buiten de officiële begroting om, zodat de zwarte nul overeind blijft.

Mij maakt de financiering niet uit. Als Berlijn maar iets doet. Vandaag heeft de Duitse regering de grote kans om te laten zien dat ze wil investeren. Als zelfs het klimaat niet volstaat om een groot investeringspakket te verdienen, dan weet ik het niet meer. Mijn vrouw weet het dan gelukkig nog altijd wel. Ze is Nederlandse. Maar omdat de Duitse regering niet graag over de grens kijkt, zullen ook haar ideeën Berlijn niet bereiken.

Doe i-ets.