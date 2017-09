Het ideale borstbeeld

Er is de jongste weken veel te doen over de bustes van Brusselse burgemeesters. Het stootte velen voor de borst dat ex-burgervader Yvan Mayeur (PS) toch in het stadhuis zou mogen blijven, weliswaar in een stenen versie van 50.000 euro. Kon dat wel voor iemand die zichzelf verrijkt heeft met overheidsgeld?

Beelden en monumenten dienen om niet te vergeten wat gebeurd is. De duiding bij historische figuren is beter dan het weggommen van het verleden

Dat het borstbeeld er uiteindelijk niet lijkt te komen, is misschien zelfs jammer. Alle middelen zijn goed om het verleden niet te vergeten, hoe onaangenaam dat ook was. Bovendien bestaat de Brusselse bustetraditie al sinds mensenheugenis en werden minder verdienstelijke burgemeesters nooit uitgesloten uit die galerij. In het stadhuis prijken niet alleen illustere maar ook sinistere voorgangers van Mayeur, zoals de onvergetelijke Hervé Brouhon (PS), die als liefhebber van sterke dranken niet altijd even waardig de honneurs van zijn ambt waarnam. Diens opvolger Michel Demaret (PSC) was dan weer zo notoir corrupt dat hij ‘Monsieur 10 pour cent’ genoemd werd. Hij ontsnapte enkel aan een juridische vervolging door zijn overlijden. Waarom zou Yvan Mayeur niet in die glorieuze rij mogen prijken?

Ook in Schaarbeek is er ruzie over de borstbeelden van voormalige burgemeesters. De Franstalige antiracistische organisatie MRAX vindt dat Roger Nols (FDF) zijn plaats niet verdient in het gemeentehuis. Het is merkwaardig dat het MRAX 28 jaar na het einde van Nols’ mandaat op de proppen komt met de eis tot verwijdering van zijn buste. Nols was een populist avant la lettre die op een dag per kameel naar het stadhuis kwam, om aan te tonen waartoe stemrecht voor vreemdelingen zou leiden. Dat hij zich ook had laten kennen als een rabiaat Vlamingenhater, is blijkbaar het MRAX onbekend. Vlamingen zijn geen vreemdelingen, dus die mochten en mogen nog altijd ongestraft worden beschimpt in Brussel. Maar dat geheel terzijde.

De opwelling van het MRAX heeft alles te maken met de kwalijke wind die uit Amerika is overgewaaid. Daar heeft een politiek correcte inquisitie het gemunt op alle standbeelden van controversiële figuren uit de geschiedenis van de Verenigde Staten. Op de Facebook-pagina van het MRAX wordt opgeroepen om de borstel door Brusselse straatnamen te halen. De Koloniënstraat aan het Centraal Station zou omgedoopt moeten worden tot de Dekoloniseringstraat. Elke verwijzing naar Leopold II moet uit het Brussels stadsbeeld verdwijnen. En vervangen door het Nelson Mandelaplein, het Angela Davispark of de Martin Luther Kingstraat.

Merkwaardig dat het MRAX buitenlandse alternatieven aanbiedt, alsof geen Belgen de eer van een straatnaam waardig zijn. Die keuze wijst meteen op de zwakte van het voorstel: het is moeilijk om historische figuren te vinden in eigen land op wie niemand iets aan te merken zal hebben. Maar vooral: wie kan een lijst opstellen van personen die dermate moreel rechtlijnig waren dat we niet het gevaar lopen dat binnen twintig jaar een groep verontwaardigden hun verwijdering eist?

In de VS heeft een politiek correcte inquisitie het gemunt op alle standbeelden van controversiële figuren uit de Amerikaanse geschiedenis

Niemand zal de verdediging van Nols op zich nemen. Daarvoor was hij een te abject figuur. Maar het is toch belangrijk op te merken dat hij bij de Europese verkiezingen van 1984 93.000 stemmen achter zijn naam kreeg. Hij stond dus niet alleen met zijn racisme. Door zijn beeld weg te nemen zal dat schokkende feit niet verdwijnen. En waarom zou enkel de buste van Nols moeten worden weggenomen? Het valt te vrezen dat ook voorgangers van hem niet geheel vrij waren van zwarte vlekken op hun ziel.

De geschiedenis laat zich niet herschrijven. Beelden en monumenten dienen om niet te vergeten wat gebeurd is. De duiding bij historische figuren is beter dan het weggommen van het verleden. Dat was een gewoonte in dictatoriale regimes. Mao, Stalin en Hitler herschreven de geschiedenis voortdurend. Voor een kritische geest is het beter de fouten van vroeger te begrijpen dan ervan weg te kijken, want de ideale wereld is een totalitaire nachtmerrie.