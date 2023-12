Het is elke dag ergens dag van de onnozele kinderen

We nemen het al een tijd niet nauw met het herdenken van 28 december. Wie wil nu de pret bederven door stil te staan bij een massale slachtpartij op kinderen?

Het is de dag van de onnozele kinderen. Christenen herdenken dan de moord op de onschuldige jongetjes van Bethlehem. De dag op zich is in vergetelheid geraakt, laat staan het evangelisch verhaal dat achter de viering schuilt.

Even opfrissen? Het verhaal gaat dat de geboorte van Jezus, de 'koning der Joden, de vazalkoning Herodes ter ore komt. De Romeins-Joodse heerser wilde verhinderen dat Jezus hem van de macht zou verdrijven en liet daarom alle jongetjes van twee jaar en jonger in Bethlehem vermoorden. Enter de dag van de onnozele - of onschuldige - kinderen.

In de loop van de tijd werd die dag een folkloristisch kinderfeest waarop klein grut het voor het zeggen had. Kinderen werden baas voor één dag, thuis en op school. Op straat gingen ze langs deuren. Verkleed als volwassenen trokken ze van huis tot huis en vroegen om een gift. Zoals we Driekoningen nu kennen eigenlijk.

Of het nu gaat om een folkloristisch feest of een griezelverhaal, we nemen het al een tijd niet nauw met het herdenken van 28 december. Allicht zit het overdadig feestgedruis tussen kerst en Nieuwjaar daar voor iets tussen. Wie wil nu de pret bederven door stil te staan bij een door de Bijbel gemunte massale slachtpartij op kinderen?

De realiteit is dat we haast niet meer naast 28 december kunnen kijken. Is het overdreven te stellen dat het elke dag wel ergens dag van de onnozele kinderen is?

Sinds de oorlog tussen Israël en Hamas zijn de cijfers ontstellend. Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid heeft het conflict al aan meer dan 8.000 kinderen het leven gekost. Het geweld tegen kinderen strekt zich uit tot buiten de Gazastrook, laat de kinderrechtenorganisatie Unicef weten. ‘Meer dan 30 Israëlische kinderen zijn gedood (op 7 oktober, red.), terwijl er minstens 20 nog altijd gegijzeld worden in de Gazastrook - hun lot is onbekend. Op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, zijn sindsdien minstens 56 kinderen gedood en 450.000 kinderen hebben humanitaire hulp nodig.’

En elders

En wat met het andere front, dat in de schaduw dreigt te komen van het Palestijns-Israëlische conflict? Oekraïne en zijn kinderen. Sinds het begin van de oorlog op 22 februari 2022 werden volgens officiële cijfers 545 kinderen gedood en raakten meer dan 1.000 kinderen gewond. De reële cijfers liggen wellicht veel hoger, stelt Unicef.

De tol die kinderen betalen in oorlogen van Oost-Europa tot het Midden-Oosten is extreem hoog. En dan zijn er nog die ontsnappen aan moord, maar verweesd achterblijven. Zonder familie, zonder begeleiding en geen plaats om te schuilen. Een voor een zijn het vogels voor de kat voor op uitbuiting en misbruik beluste kindersmokkelaars. Of nog, de vroeggeboren baby’s zonder zorg. Zullen ze het nieuwe jaar halen?

De kindekes zonder kribbe zijn er ook in andere - intussen haast vergeten - conflicthaarden. In Afghanistan hebben maar liefst 15 miljoen kinderen humanitaire hulp nodig. Twee decennia na de door de Verenigde Staten geleide invasie in Irak worstelen kinderen er nog met basisrechten zoals schoollopen of medische zorg krijgen. Om onnozel van te worden.

Stel, in tijden van kerstmagie, dat die oorlogskinderen voor één dag de plak mogen zwaaien. Baas over volwassenen. Wat zouden ze bevelen? Misschien wel dat net zoals de betekenis van 28 december ook gruwelijke herinneringen mogen vervagen uit hun geheugen. Zodat de zon immer mag schijnen op een vlekkeloze kindergeest, om een Amerikaanse filmtitel te parafraseren. Zodat extreem intergenerationele trauma’s een onbezoedelde toekomst niet in de weg staan. Zodat elk kind stellig gelooft dat de wereld veilig is. Kinderlijkheid als zalige onnozeliteit.

Ons neerleggen bij het gruwelijke lot van oorlogskinderen aanvaarden is alle menselijkheid opgeven.