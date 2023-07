Premier Alexander De Croo riep 2023 uit tot het jaar van de concurrentiekracht. De realiteit is helaas anders.

Tijdens de inflatieopstoot vorig jaar werden allerlei doemscenario’s over de koopkracht van de gezinnen gelanceerd. Die blijken nu zwaar overdreven. Volgens nieuwe vooruitzichten van de Nationale Bank en van het Planbureau zal de gemiddelde koopkracht in 2021-2024 met 6 à 7 procent toenemen. Dat is voor alle duidelijkheid boven op de inflatie. Gemiddeld genomen is dus helemaal geen sprake van een koopkrachtprobleem, vooral dankzij de sterke loon- en uitkeringsstijgingen door de indexering.

Maar ook de keerzijde begint meer en meer duidelijk te worden. Zo staan de bedrijfswinsten, zoals verwacht, zwaar onder druk. In de eerste maanden van 2023 viel de gemiddelde brutomargevoet, een zeer ruwe macro-economische benadering van de winstmarge, fors terug. Naar alle waarschijnlijkheid zakt die de komende kwartalen nog verder.

Daarnaast wankelt onze concurrentiepositie. Opnieuw volgens het Planbureau verliezen onze exportbedrijven in 2022-2024 zo’n 4 procent aan marktaandeel op de internationale markten.

Allicht omdat nog geen grote bedrijfssluitingen of ontslaggolven aangekondigd zijn, blijft de aandacht voor onze aangetaste concurrentiepositie vrij beperkt.

Die wankelende concurrentiepositie wordt duidelijk geïllustreerd in de industrie, die goed is voor meer dan de helft van onze export. Daar ligt de capaciteitsbezetting onder het gemiddelde van de voorbije 30 jaar. In de chemie, waar naast de loonkosten ook de energieprijzen een belangrijke rol spelen voor de concurrentiepositie, viel de capaciteitsbezetting begin dit jaar zelfs terug tot het laagste niveau sinds het begin van de waarnemingen in 1980. De jongste maanden was er wat beterschap, maar de activiteit in de sector blijft ver onder het gemiddelde.

Schermvullende weergave

De lopende rekening van onze betalingsbalans, die de activiteiten met het buitenland weergeeft, dook vorig jaar al in het rood, in eerste instantie onder druk van de oplopende energieprijzen. Volgens de vooruitzichten van de Nationale Bank, het Planbureau, de OESO en de Europese Commissie zal die lopende rekening ook de volgende jaren in de negatieve cijfers blijven hangen. Het is voor het eerst sinds begin jaren 80 dat de lopende rekening meerdere jaren op rij in het rood gaat. Ook dat is een alarmsignaal voor onze concurrentiekracht.

Allicht omdat nog geen grote bedrijfssluitingen of ontslaggolven aangekondigd zijn, blijft de aandacht voor onze aangetaste concurrentiepositie in beleidskringen vrij beperkt. Toch ondermijnt dat ons economisch potentieel voor de komende jaren, vooral via gemiste investeringen in ons land. Premier Alexander De Croo (Open VLD) riep 2023 uit tot het jaar van de concurrentiekracht. Dringend tijd om daar echt werk van te maken.