Het nieuwe Brussel

De jongste gemeenteraadsverkiezingen in Brussel illustreren onweerlegbaar dat de sociologische verschuivingen in de hoofdstad eindelijk electoraal vertaald worden. Brussel leek een gespleten stad van twee werelden, waar de politieke klasse zelfgenoegzaam ver van de realiteit leefde met een aan arrogantie grenzende zelfzekerheid dat niets hun macht en positie ooit kon aantasten. Alsof alles in Brussel altijd bij het oude zou blijven.

Ondertussen was er aan de basis heel veel aan het veranderen. Het aantal Brusselaars is sinds de eeuwwisseling met bijna 20 procent toegenomen. Een drastische verjonging van de hoofdstad verdringt het stereotiepe beeld van de Brusselse bourgeois voorgoed. Benoem ze niet met het pejoratieve ‘yuppies’, maar ze zijn wel jong, urbaan, professioneel actief. Jonge gezinnen die de grootstad niet ontvluchten, maar die leefbaar willen maken.

Ook heel veel mensen van niet veel ouder dan 18 jaar die voor het eerst mochten gaan stemmen. En die zich vooral terugvinden in jonge partijen, die geen deel uitmaken van het oude politieke systeem dat Brussel al decennia domineert.

Ecolo-Groen en PTB-PVDA zijn niet toevallig twee partijen die zonder dubbelzinnigheid gekozen hebben voor een uitgesproken tweetaligheid. Het communautaire is duidelijk geen zorg voor een vaak vlot meertalige jonge bevolking. Dat verklaart ook dat er meer Vlaamse verkozenen en schepenen zijn dan ooit. Het is te hopen dat dit heuglijke feit tot in Vlaanderen doordringt. Brussel is geen Franstalige,maar een bijzonder meertalige stad geworden, waarin Nederlandstaligen een steeds prominentere plaats hebben.

Het was niet de PS die het gelag betaalde van de omwenteling van 14 oktober. Dat hadden niet weinigen nochtans voorspeld, omwille van de onsmakelijke schandalen zoals rond Samusocial die Yvan Mayeur zijn sjerp kostte. De PS blijft een sterke politieke machine met een relatief trouw electoraat dat aan de partij gebonden blijft door een cliëntelistisch netwerk.

Verzuchtingen

Het is vooral de MR die er in bijna alle Brusselse gemeenten van langs krijgt. Enkel de Ukkelse liberale burgemeester Boris Delliès, die ondanks groot verlies toch aan de macht kon blijven, schijnt zich bewust van het onvermogen van zijn partij om aansluiting te vinden bij wat de nieuwe burgers echt belangrijk vinden. Een leefbare, gezonde stad met goed onderwijs en een moderne mobiliteit zijn verzuchtingen die jonge Brusselaars steeds assertiever uiten.

De liberalen zagen die niet en leken nog in de jaren 70 te leven, toen diezelfde gemeente Ukkel zich met hand en tand verzette tegen elke uitbreiding van het openbaar vervoer. En waar nog niet zo lang geleden een plaatselijke liberale coryfee fietsers ervan beschuldigde bewust ongelukken uit te lokken om onschuldige automobilisten te blameren. Oh ja, er was ook nog die Ukkelse schepen die in naam van de ‘individuele vrijheid’ in Ukkel als enige Brusselse gemeente het gebruik van quads toeliet.

Het nieuwe Brusselse electoraat heeft aan dat soort schertsfiguren geen boodschap meer. De jonge inwoners van de hoofdstad zijn met andere, belangrijkere dingen bezig. Het nieuwe Brussel is wel degelijk gearriveerd. Dat blijkt ook uit het aantal vrouwelijke verkozenen, dat bijna op 50 procent ligt. Ook dat is anders dan vroeger en sluit aan bij de realiteit van het vrouwelijk maatschappelijk engagement aan de basis in de stad.

Het enige zorgwekkende punt is dat liefst een vijfde van de Brusselaars niet of ongeldig stemde. En dat van de stemgerechtigde buitenlanders nog geen 20 procent van dat voorrecht gebruik maakte. Van de ongeveer 850.000 mogelijke stemmen gingen er dus bijna 350.000 verloren. Dat is een enorme groep.

Telt men daar de buitenlanders bij die geen stemrecht hadden en die in sommige gemeenten tot 50 procent van de bevolking uitmaken, dan komt men tot de verbazende conclusie dat een groot deel van de inwoners van Brussel niet is vertegenwoordigd in de politieke instellingen van de stad.