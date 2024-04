Het nieuwste netwerkevent is een iftar

Managing director van A Seat At The Table

Nu en dan komen innovaties in het bedrijfsleven uit onverwachte hoek. Zo organiseren meer en meer bedrijven, overheidsinstellingen en organisaties iftars tijdens de ramadan.

Om mij geheel onbekende redenen geniet de ramadan elk jaar heel wat belangstelling in de Vlaamse media. Bij de aanvang van de traditionele vastenmaand voor de circa 750.000 moslims in ons land regent het nieuwsitems, interviews met prominente en iets minder prominente moslims, lifestyleartikels met kook- en gezondheidstips, en zelfs do’s-and-don’ts voor niet-moslims in de omgang met collega’s die vasten.

Het doorgedreven exotisme van bepaalde media en de drang te overcompenseren voor de doorgaans negatieve berichtgeving over moslims tijdens de rest van jaar werken vooral op de lachspieren. Een greep uit het recente aanbod in de vaderlandse pers: ‘Wat zeg je best wel of niet tegen een collega of vriend die meedoet aan de ramadan?’ ‘Een gehydrateerde, glanzende huid tijdens de ramadan? Onze expert geeft advies.’ En: ‘Diëtisten geven tips om de ramadan gezond door te komen.’

Naast de betuttelende berichtgeving (wie zit nu te wachten op een checklist van wat hij wel of niet mag zeggen tegen moslimcollega’s tijdens de ramadan?) behoren de ongemakkelijke, maar ietwat amusante momenten op de werkvloer en bij professionele aangelegenheden tot mijn favoriete aspecten van de ramadan. Probeer maar eens op een zakenlunch of een benefietdiner aan klanten of partners uit te leggen waarom je niet kan mee-eten. Terwijl u zich tot vervelens toe verontschuldigt aan uw licht gegeneerde tafelgasten, die uit beleefdheid nauwelijks nog een hap durven te nemen.

Of trotseer maar eens de verwarde blikken van collega’s aan de waterkoeler die elk jaar weer even geschokt reageren als je ze voor de tigste keer uitlegt dat vasten zich niet alleen beperkt tot eten, maar ook geldt voor drank. De klassieker ‘Maar ook geen water? Amai, ik zou dat echt niet kunnen’ behoort ondertussen tot de Vlaamse canon.

Businessiftar

Deloitte, PwC Nederland, EY Nederland, Aegon, Accenture, Trifinance, Capgemini, ABN Amro, Rabobank, Randstad, Unilever, Brussels Airport, Schiphol Airport, Ahold, Albert Heijn, Jumbo en Cegeka hebben alle een eigen corporate iftar.

Dat de superdiverse samenleving de nodige groeipijnen heeft gekend, is een open deur intrappen. Maar zo nu en dan geeft de mengelmoes aan culturen die ons land rijk is geboorte aan unieke concepten die nieuwe dimensies toevoegen aan het bedrijfsleven. Neem de gestage opkomst van de businessiftar in de Lage Landen.

De iftar is het moment waarop moslims bij zonsondergang de vasten breken. Veelal in het bijzijn van familie, buren, vrienden en kennissen. Sinds jaar en dag organiseert het verenigingsleven ook iftars – denk aan het Rode Kruis, Kom Op Tegen Kanker en Amnesty International – om benefietacties luister bij te zetten.

Ook almaar meer bedrijven in de Benelux organiseren een iftar. Sommige doen dat onder de waterlijn, andere pakken ermee uit. Klinkende namen als Deloitte, PwC Nederland, EY Nederland, Aegon, Accenture, Trifinance, Capgemini, ABN Amro, Rabobank, Randstad, Unilever, Brussels Airport, Schiphol Airport, Ahold, Albert Heijn, Jumbo en Cegeka hebben een corporate iftar.

De grootste iftar in de Benelux wordt georganiseerd door de Amsterdamse politie. Elk jaar tekenen er meer dan 1.400 bezoekers present.

Schermvullende weergave Iftar van de Amsterdamse politie. ©ANP