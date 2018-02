Het religieus opportunisme van Be.One

Een nieuwe beweging is een zegen voor de politiek. Zeker in steden met een bijzonder diverse bevolking is een partij met mensen die voor een groot deel een migratieachtergrond hebben welgekomen. Die partij moet niet meteen afgedaan worden als potentieel sektarisch.

Een specifieke gevoeligheid en ervaringsdeskundigheid kunnen het debat alleen maar verrijken. En als het over gesels als racisme en discriminatie gaat, is het interessant politici in onze halfronden te zien die er zelf mee te maken hebben gehad.

Omdat een dergelijke partij op een positieve manier kan bijdragen tot meer democratie, moeten we blij zijn met een initiatief als Be.One van Abou Jahjah en Meryem Kaçar.

Minder positief is dat Be.One bij zijn eerste persconferentie meteen pleitte voor het intrekken van het verbod op onverdoofd slachten. Vooral de manier waarop de woordvoerders het hierover hadden, verbaasde.

In ‘De afspraak’ stelde Abou Jahjah meteen dat het verbod politiek was. Dat is een merkwaardig verwijt van iemand die een politieke carrière beoogt. Misschien heeft Abou Jahjah de overgang van activisme naar de politiek nog niet goed verteerd.

Want wat is er fout met de beslissing over onverdoofd slachten, die er gekomen is langs parlementaire weg, na lange debatten in het Vlaams en Waals Parlement? Vertegenwoordigers van de geloofsgemeenschappen werden daarbij uitvoerig gehoord. Abou Jahjah had blijkbaar niets van die debatten gevolgd, want hij eiste ‘een sereen debat’, geen ‘stokpaardje van extreemrechts om op Joden en moslims te slaan’.

Schoolvoorbeeld van democratie

Ik heb de debatten wel gevolgd, zowel in het Vlaams als het Waals Parlement. Zelden heb ik een parlementaire gedachtewisseling van hoger niveau gezien, waarbij net op een bijzonder ‘serene’ manier werd gepraat en geluisterd, gewikt en gewogen.

De volksvertegenwoordigers namen hun tijd om hun mening te vormen. Dat was een schoolvoorbeeld van democratie: een wet wordt goedgekeurd door een meerderheid van het parlement, in twee gewesten van dit land. Het Brussels Parlement doet dit waarschijnlijk pas na de gemeenteraadsverkiezingen, omdat vooral de PS bang is haar allochtoon kiezerspubliek te schofferen. Be.One lijkt zich bij dit electoralisme aan te sluiten.

Een verbod op onverdoofd slachten betekent allerminst een inbreuk op de godsdienstvrijheid. Ritueel slachten wordt niet verboden. Alleen wordt gelovigen opgelegd om de dieren voor de slacht te verdoven.

Mohammed vroeg in de 7de eeuw niets anders toen hij de voor die tijd meest pijnloze manier van slachten aan zijn volgers oplegde: de halssnede. Hij toonde zich een vooruitstrevend man, die dierenwelzijn belangrijk vond. Maar nu zijn er andere methodes om het lijden bij de slacht te beperken. Die vooruitgang om religieuze redenen negeren en aan eeuwenoude teksten vasthouden is allesbehalve vooruitstrevend. Het is reactionair. En vooral opportunistisch.

Fundamentalisme

Het zou Abou Jahjah en Kaçar sieren als ze het zouden aandurven aan moslims te zeggen dat geloofsregels kunnen evolueren en dat het mogelijk is om tegelijk dierenwelzijn en godsdienstvrijheid te respecteren. Dat Abou Jahjah het scheldwoord islamofobie al na een minuut in de mond nam, is weinig veelbelovend voor een tolerante opstelling van Be.One op religieus vlak.

Natuurlijk moet ook een parlementair debat over de jacht en over foie gras mogelijk zijn, zoals Abou Jahjah suggereerde. Alleen is er geen enkele reden om dit te koppelen aan het al of niet onverdoofd slachten. Het is een beproefde strategie om een beslissing over één onderwerp te vermijden door een debat over alles te eisen. Om in de dierenwereld te blijven: de vis verdrinken wordt dit genoemd. Van een nieuwe beweging mag men toch iets anders dan tjeverige trucs verwachten.

Be.One noemt zich een radicale partij. Wat dat mag betekenen, illustreerde Kaçar toen ze zonder nuance stelde dat de islam het slachtoffer is van ‘religieuze ongelijkheid’. België is een land met een bijzonder grote godsdienstvrijheid. Maar elke aanhanger van een radicale religie kan het tegendeel beweren, omdat democratie inderdaad iets anders is dan theocratie.