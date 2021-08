Het rijk de vrijheid van Ingrid Verbanck | Nooit meer lachen met Google Translate

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Aan de verfijnde lezers van De Tijd hoef ik Anthony Bourdain niet voor te stellen. De Amerikaanse televisiekok was flamboyanter dan Jeroen Meus, eleganter dan Gordon Ramsey en wijzer dan Jamie Oliver. Hij brak pas door toen hij al dik in de 40 was, schreef kookboeken, maakte televisieshows en reisde de wereld rond op zoek naar culinaire avonturen. Bourdain was innemend en aimabel en veroverde zo de harten van Amerikanen en vele anderen. In juni 2018 beroofde hij zich van het leven en zijn fans bleven met verstomming geslagen achter.

Nu is er een documentaire over zijn leven, gemaakt door Morgan Neville. Daar is nogal wat om te doen, want de regisseur gebruikt artificiële intelligentie (AI) om de stem van de overleden protagonist een e-mail te laten voorlezen die hij enkele dagen voor zijn zelfgekozen dood verstuurde. Dat is met de huidige technologische stand van zaken niet eens zo erg ingewikkeld. Als je een (zelf)lerend systeem maar genoeg data geeft, zoals het geluid van een stem, dan is de kans groot dat wat de computer uitbraakt niet meer te onderscheiden valt van het origineel.

Het dramatische effect van een documentaire opkrikken is een vrij onschuldig gebruik van dit soort deepfake-technologie, maar je hoeft niet paranoïde te zijn om je heel andere toepassingen voor de geest te halen. Zoals de knullige deepfake-filmpjes van Joe Biden tijdens de afgelopen Amerikaanse presidentsverkiezingen. Toen moest je geen specialist te zijn om te merken dat het om een vervalsing ging, maar dat is nu wel even anders.

Artificiële intelligentie - of augmented intelligence - is een technologische omwenteling waar we als mensheid heel veel plezier aan kunnen beleven. Of niet.

Beeldmanipulatie is zo oud als de fotografie zelf, maar nu moeten ook film en geluid eraan geloven. De term ‘fake news’ krijgt zo een extra lading en kan nu ondersteund worden door uiterst geloofwaardige beeld- en audiofragmenten.

Voor ik van luddisme beschuldigd word: artificiële intelligentie - of augmented intelligence - is een technologische omwenteling waar we als mensheid heel veel plezier aan kunnen beleven. Of niet. Want zoals altijd is de technologie op zich neutraal, maar de manier waarop we er mee omgaan is dat allerminst.

25 jaar geleden behaalde ik een licentiaat in de filologie en sindsdien mag ik mij taalkundige noemen. Het was de tijd waarin we nog hoge verwachtingen koesterden voor twee wonderboys uit West-Vlaanderen. Jo Lernout en Paul Hauspie spiegelden ons een futuristische blik op de toekomst voor en vandaag is die bijna werkelijkheid. Dankzij de wonderen der techniek, en met de hulp van DeepL (de krachtige vertaalsoftware die AI gebruikt), en GPT-3 (het AI-systeem dat met minimale input zelf teksten kan produceren) zullen mensen van over de hele wereld elkaar eindelijk begrijpen.

Taal was voor de komst van AI te grillig en te contextgevoelig om door domme computersystemen gesnapt, vertaald of geïnterpreteerd te worden. Nu lijkt ook die horde genomen.

Taal was voor de komst van AI te grillig en te contextgevoelig om door domme computersystemen gesnapt, vertaald of geïnterpreteerd te worden. Nu lijkt ook die horde genomen. De tijd dat we ons vrolijk konden maken over doldwaze fouten van Google Translate ligt achter ons. Het moment dat GPT-3 binnenkort de krant kan volschrijven of een opstel of verhandeling zal inleveren, is niet meer zo veraf.

De zomercolumnisten van De Tijd zullen op die manier rustig kunnen genieten van hun vakantie: ze voeden het systeem wat losse gedachten, geven aan in welke tone of voice ze hun cursiefje willen afleveren en hopla! Wellicht zullen ze niet enkel anderen, maar ook zichzelf verbazen door de diepgang en de wijsheid van hun tekst.

Het is maar een halve grap, maar bang om overbodig te worden is niet nodig. Nu al zien we start-ups op het toneel verschijnen waarvan het enige doel is: AI te slim af te zijn.

En zo blijven we lekker bezig.

Ingrid Verbanck