Het rijk der vrijheid van Anne Marie De Clerck | Het rijk der vrijheid is een fata morgana

De Pegasus-saga mag niet aan ons voorbijgaan als een fait divers. Het is een gruwelijk voorbeeld van hoe het uit handen geven van onze privacy onder het voorwendsel van veiligheid in realiteit betekent dat we onze vrijheid opgeven. Het Israëlische bewakingsbedrijf NSO verkocht aan overheden wereldwijd software om vanop afstand in te breken op mobiele telefoons. Onder het mom van het vangen van criminelen werden massaal telefoons gekraakt. Nu blijkt dat mensenrechtenactivisten, journalisten, advocaten, schrijvers en kunstenaars het slachtoffer van die hacking waren.

Als we dus nog eens de boutade 'Ik heb niets te verbergen' bovenhalen in discussies over privacy, moeten we ons realiseren welke hoge prijs we betalen. Het aan banden leggen van privacy treft niet de criminelen ver van ons bed. In de ogen van overheden zijn degenen die zich kritisch uitlaten de criminelen geworden. Het Pegasus-schandaal bewijst op pijnlijke wijze dat overheden die ongecontroleerd fundamentele rechten schenden dat doen om wie durft dwars te liggen uit te schakelen.

De burger moet wakker geschud worden. Hij moet weten dat strakke regels en controle op zij die de regels moeten toepassen de basis zijn van 70 jaar welzijn en welvaart.

Bloed, zweet en tranen

Het kostte de makers van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens bloed zweet en tranen om fundamentele rechten en vrijheden te verankeren en ze de hoogste plaats te geven in de hiërarchie van normen. Alle landen die lid zijn van de Raad van Europa zijn erdoor gebonden, onder het waakzaam oog van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het Europees Mensenrechtenverdrag had tot doel nooit nog toe te laten dat totalitaire regimes burgers ongestraft konden doden en mensen konden discrimineren. De rechtsstaat diende de burger te beschermen tegen willekeur. Een schitterend concept om overheden die burgers onrechtmatig behandelen tot de orde te roepen. Het Mensenrechtenverdrag als pantser tegen een arbitraire overheid. Van die grondrechten mag volgens het verdrag slechts hoogst uitzonderlijk worden afgeweken.

Vandaag is dat pantser weg, en de burger beseft dat niet. Onder de vlag van veiligheid en de war on terror worden essentiële regels op de helling gezet. Onze fundamenten glijden als los zand door onze vingers en we halen onze schouders op. De rechtsstaat is een illusie geworden, de rule of law is vervangen door de wil van het openbaar ministerie en de politie. De Pegasus-saga is daarvan een akelige uitwaseming. Het rijk der vrijheid lijkt daarmee eerder achter ons dan voor ons te liggen.

Verontwaardiging is wat we nodig hebben, samen met het beklimmen van de barricaden. De onwetendheid en onverschilligheid van de burger is wind in de zeilen voor zij die de macht in handen hebben en die (kunnen) misbruiken. Wie fundamentele rechten van de burger schendt, ontneemt hem tegelijk zijn vrijheid.