Het rijk der vrijheid van Dewi Van de Vyver | Vrijheid door communicatie over tech

Als je naar een wagen kijkt en nostalgisch denkt dat je tenminste nog begrijpt hoe die in elkaar wordt gestoken, think again. Je wagen zit vol met sensoren, chips, 4G-communicatie, om er maar enkele te noemen. Het is een uit de kluiten gewassen computer op wielen. Dat geldt niet alleen voor je wagen, maar ook voor je vaatwasser, je fiets, je digitale meter... Tech is overal.

Wat mij het meeste aan tech fascineert, is de C van ICT, het communicatieve deel. De C zegt me dat elke digitale tool een vorm van communicatie in zich heeft.

ICT kan leiden tot meer democratie en een eerlijker en meer gelijke samenleving.

Ik ben een grote believer in tech. ICT kan leiden tot meer democratie en een eerlijker en meer gelijke samenleving. ICT kan tekenen voor een uniforme boodschap op maat van de ontvangers. Informatie kan dus vrij en transparant beschikbaar zijn voor iedereen.

Om dat te verwezenlijken zijn er minimaal twee voorwaarden: dat iedereen recht heeft op een basiskennis van tech en dat we de spelregels moeten kennen.

Basiskennis

Zonder basiskennis is het onmogelijk de impact te vatten van alle techcomponenten die ons leven beheersen. Van e-commerce tot sociale media, tot sensoren en chips die alles aansturen met data als output. Die worden opgeladen naar de cloud. Daar gaan slimme jongens en meisjes er verder mee aan de slag.

Als je iets op Facebook post, lijkt het alsof je de controle hebt over je boodschap, maar eigenlijk geef je een ongelooflijke hoeveelheid informatie aan Facebook.

Met die informatie gaat een onbekend algoritme aan de slag om jou in de eerste plaats zo lang mogelijk in de app te houden, maar ook om haarfijn te analyseren wie je bent. Niet de app van Facebook is het product, jij bent het product.

Who’s ruling who? Wat gebeurt er met jouw data? Hoe stuurt dat jouw leven aan? Als 3M afvalwater in onze rivieren loost, is het nog enigszins te vatten wat het fout doet, maar tech is een black box.

Terwijl Facebook, Google, Amazon en Microsoft af en toe in het nieuws komen en daardoor enigszins zichtbaar zijn voor de gemiddelde gebruiker, is dat voor alle autotech, medische tech, fintech... veel minder duidelijk.

Spelregels

Dat brengt mij tot de tweede minimale voorwaarde: iedereen moet de spelregels kennen. En misschien nog belangrijker, weten welk spel we spelen en wie het spel speelt.

Wie het economisch nieuws een beetje heeft gevolgd, weet dat bedrijven volop inzetten op digitalisering. Dan is het verontrustend te weten dat in de meeste raden van bestuur en managementcomités niemand met een technisch profiel zit.

De meeste CEO’s, CFO’s en COO’s weten vaak niet wat hun bedrijf IT-matig aan het doen is. Laat staan dat onze politici begrijpen hoe IT onze maatschappij verandert. Toch nemen ze dagelijks beslissingen die een weerslag hebben op tech en een grote impact op ons leven.

We hebben nood aan een toegankelijke en gemeenschappelijke taal, zodat specialisten en niet-specialisten (gebruikers, u en ik!) over tech met elkaar kunnen communiceren.

We moeten daarom garanderen dat we met zijn allen goed leren begrijpen wat zich onder de motorkap van die black box afspeelt. Tegelijk hebben we nood aan een toegankelijke en gemeenschappelijke taal, zodat specialisten en niet-specialisten (gebruikers, u en ik!) over tech met elkaar kunnen communiceren. Het wegwerken van de ongelijkheid tussen de kenners en de niet-kenners is de eerste stap naar onderling begrip.

Want laten we eerlijk zijn. Als de spelregels vandaag in de boardrooms al niet gekend zijn, en de taal of basiskennis bij niemand aanwezig is om de gevolgen van de beslissingen in te schatten, hoe hopen we dan als medewerker, klant of leverancier van bedrijven en overheden enigszins onze vrijheden te behouden? En hoe kunnen we als burger onze identiteit en persoonlijke data vrijwaren?

Daarmee zijn we terug bij het begin, de C van communicatie. Door te weten beseft men pas wat men niet weet. Pas dan kunnen de juiste vragen gesteld worden en kan een dialoog ontstaan over de impact van tech.