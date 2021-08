Het rijk der vrijheid van Françoise Chombar | Black-out of reset ?

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Het Europese elektriciteitsnet ontsnapte op 8 januari 2021 nipt aan een algemene black-out. De sterke uitbreiding van hernieuwbare elektriciteit en onvoldoende back-ups leiden tot een onstabieler elektriciteitsnet. Doorgaan met de kernuitstap maakt zo'n black-out waarschijnlijker.

Die bijna-black-out was groot nieuws in Oostenrijk (schadelijke power drop), Duitsland (besef gevolgen vroegere keuzes), ook wat in Nederland (kippenvel-YouTube-filmpje van de NOS over 'de chaos die ontstaat als overal het licht uitgaat') en op Bloomberg. Ook het Europees Parlement stelde vragen. In België haalde het incident, voor zover ik weet, geen enkele krant.

Kunnen alle stakeholders alstublieft, omwille van onze kinderen en kleinkinderen, een bewuste toekomstkeuze maken, gebaseerd op data en bewijzen?

Het is een vervelende waarheid: de energietransitie is een complex beleidsprobleem zonder mirakeloplossing. Maar degelijk systeemdenken brengt wel aanvaardbare oplossingen. Helaas wordt het debat ideologisch en partijpolitiek gevoerd, waardoor wetenschappelijke feiten en hun economische en sociale aspecten (on)netjes onder de mat worden geveegd.

Ik viseer niemand: noch ministers, partijen, activisten of energieleveranciers. Iedereen heeft boter op het hoofd. Ik streef in het belang van de toekomstige generaties naar een 'totale reset'. Kunnen alle stakeholders alstublieft, omwille van onze kinderen en kleinkinderen, een bewuste toekomstkeuze maken, gebaseerd op data en bewijzen? Geen black-outs, een lagere energiefactuur en zo snel mogelijk koolstofvrij graag. Daarvoor hebben we nucleaire energie nodig. Een paar feiten onderbouwen deze noodzaak en ontkrachten en passant een paar hardnekkige mythes:

De energieproductie in België is vandaag grosso modo voor de helft nucleair (zeven centrales), voor 30 procent fossiel (relatief flexibel) en voor 20 procent hernieuwbaar (grillig). De CO 2 -uitstoot komt voor meer dan 90 procent uit fossiele energie. Kernenergie stoot minder uit dan hernieuwbare energie en is 40 keer veiliger en 163 keer klimaatvriendelijker dan gas.

Door de elektrificatie van onze wereld (elektrische wagens, serverparken) stijgt onze elektriciteits- en energiehonger continu.

Om de opwarming van de aarde onder 2°C te houden, moet onze energietransitie focussen op snelle CO 2 -reductie. Klimaatneutrale kerncapaciteit vervangen door gascentrales levert net het tegenovergestelde op.

Wind en zon zijn onvoorspelbaar en maken het net onstabiel. Het aantal noodoperaties om het elektriciteitsnet te stabiliseren is de jongste jaren meer dan vervijftienvoudigd. Bovendien zijn de beste locaties voor wind en zon respectievelijk Noord- en Zuid-Europa. Te ver weg dus. Batterijopslag en waterstof kunnen dat (gedeeltelijk) compenseren, maar de ontwikkeling ervan duurt nog minstens 15 jaar.

Met de kernuitstap wordt België naast Polen de slechtste leerling van de EU en het enige land dat meer CO 2 gaat uitstoten. Nummer één is gidsland Zweden met grosso modo 40 procent nucleair en 40 procent waterkracht. Daarmee hebben de Zweden hun energietransitie feitelijk al gerealiseerd: hun CO 2 -uitstoot is sinds de jaren 70 met twee derde gedaald.

De levensduur van kerncentrales kan veilig tot 60 of 80 jaar worden verlengd. Dat gebeurt in de VS volgens een standaardprocedure, zonder politieke invloed. Ja, kernafval is in theorie gevaarlijk, maar de opslag kan veilig, is sterk gereguleerd en gecontroleerd, en compact. De meerkosten van een nucleaire levensduurverlenging zijn klein en men werkt aan technologie om de levensduur van kernafval te verkorten of het te hergebruiken. CO 2 daarentegen gaat ongecontroleerd de lucht in. Zon- en windparken zijn minder efficiënt qua oppervlaktegebruik en na hun kortere leven zijn ze ook vuilnis. Klimaatrampen zoals vernietigende bosbranden en overstromingen creëren eveneens oncontroleerbare uitstoot en rommel, naast al het onnoembare leed.

Een uitbatingsverlenging van twee kerncentrales is de goedkoopste optie, hindert investeringen in hernieuwbare energie niet, verlaagt CO 2 -emissies en vermijdt investeringen in nieuwe gascentrales. Nucleaire brandstof is overvloedig voorhanden en minder prijsgevoelig. Bovendien worden we minder afhankelijk van dure stroom uit het buitenland. Met wat we sparen, kunnen we de ontwikkeling van nieuwe technologieën stimuleren, de transitie versnellen en sociaal verantwoord uitvoeren.

EU-ETS, de CO 2 -emissiehandel, lost niet alles op. Wij zullen de steeds hogere ETS-compensatie moeten betalen, wat slecht is voor ieders portemonnee.

Zelf moeten we ook iets doen: ons energieverbruik afstemmen op de beschikbaarheid van zon en wind. Dat kan op middellange termijn via een slim netwerk worden geautomatiseerd.

Velen proberen mijn uitspraken voor hun eigen kar te spannen, maar ik dien alleen onze toekomstige generaties. Onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op een duurzame toekomst. U en ik verdienen betere informatie, los van ideologie of stammentwisten.