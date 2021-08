Het rijk der vrijheid van Frank Van Massenhove | Hybride werken

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

De grote filosoof Johan Cruijff wist het al: 'Elk nadeel heb zijn voordeel'. En al pikte de snoodaard de quote van collega Wim van Hanegem, die blijft houtsnijden. Iedereen die lang voor de covidpandemie een grote voorstander van het Nieuwe Werken was, merkt dat de pandemie een pak vooroordelen en foute meningen erover deed verdwenen als sneeuw voor de zon.

Jaren moesten we horen dat thuiswerken weggelegd was voor een beperkt aantal mensen. Toen het telewerk verplicht werd, bleek dat het voor 70 procent van de werknemers mogelijk was. Als het al moeizaam verliep, had dat vooral te maken met de schabouwelijke digitale situatie van de organisatie en met het plotse van de verandering. Veel gezinnen waar de ouders opeens allebei thuiswerkten met kinderen die ze moesten helpen bij het thuisscholen, hadden het niet onder de markt.

Blijkbaar is het taaiste vooroordeel dat werknemers een aantal dagen op kantoor moeten zijn.

Een tweede vooroordeel dat voor de bijl ging, was dat thuiswerkers ondermaats presteren wegens een gebrek aan controle. Je gaf ze best niet te eten, de werkgevers die dachten: 'Thuiswerk? Daar moeten we niet van weten, het oog van de meester maakt het paard vet.' Velen onder hen keken het afgelopen jaar, waarin ze node hun mensen moesten laten thuiswerken, met ongelovige ogen naar de onverwacht hoge productiviteitscijfers. Björn Verdoodt, de woordvoerder van Fluvius, is een van hen: 'We merkten dat dankzij telewerk de efficiëntie van onze mensen hoger lag en dat de work-life balance beter werd.' Ze maken nu met hun directe collega’s afspraken over hoe en waar ze hun taken uitvoeren. Nog een idee waarvoor telewerkpioniers vroeger met hoongelach werden overstelpt.

Het regent nu berichten van bedrijven die thuiswerk in hun cao’s of arbeidsovereenkomsten integreren. Daarbij worden ze niet meer obstinaat tegengewerkt door de vakbonden, die een reuzensprong voorwaarts in hun denken over werkinrichting maakten.

Blijkbaar is het taaiste vooroordeel dat werknemers een aantal dagen op kantoor moeten zijn. Mensen hebben nood aan echt sociaal contact met hun collega’s, luidt het dan. Als we dat nog niet wisten, dan heeft de verplichte algemene thuiswerkplicht dat er wel bijzonder hard ingehamerd. Maar wil dat zeggen dat de werkgevers moeten opleggen wanneer collega's elkaar ontmoeten? Mensen hebben na de opgelegde knuffelcontacten ook nood aan echt sociaal contact met hun vrienden. Maar moet er dan een wet komen die iedereen verplicht op straffe van boete op zondag minstens twee vrienden te ontmoeten?

Mogelijk antwoordt een werkgever dan: de beste beslissingen en inzichten worden toch geboren tijdens geïmproviseerde vergaderingen bij het koffieapparaat of in de gang, als je andere mensen dan je teamgenoten tegen het lijf loopt?

Dat laatste was precies wat Jacqueline Reses neerpende in een staff memo, toen ze vice president was bij Yahoo en als personeelshoofd verantwoordelijk was voor het verbod op thuiswerk in 2013.

Reses, nu CEO bij Post House Capital, houdt er dezer dagen een totaal andere opinie op na. 'Zou ik die memo vandaag anders formuleren? Oh yeah!' Haar bevindingen lopen nauw samen met die van Ethan Bernstein, die aan de Harvard Business School allerlei studies over innovatie op de werkvloer uitvoerde. 'Het ligt voor de hand dat mensen die in dezelfde ruimtes rondhangen sneller conversaties aangaan. Maar er is geen enkele evidentie dat die gesprekken over dingen gaan of uitdraaien op een innovatievere en creatievere organisatie', poneert Bernstein.