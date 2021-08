Het rijk der vrijheid van Geert Noels | De betuttelingsbrigade mag opnieuw de kast in

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat daarna? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

In veel opzichten was Covid-19 een groot gedragsexperiment. De dreiging van het virus verstoorde zowat alle afspraken, en noodzaakte nieuwe gedragingen en regels. In crisistijd is het logisch dat de overheid enkele basisregels opstelt en die ook laat naleven. Maar in het zog daarvan voelden veel gezagsdragers zich geroepen elk op hun niveau een reeks bijkomende regels in te voeren. Die waren niet altijd noodzakelijk, namen de focus weg van de noodzakelijke regels, en ze blijven bestaan ook nu de noodsituatie al lang achter de rug is.

De coronaperiode was een ideale omgeving voor de keizer-kosters van ons land om op te staan. Keizer Jozef II, heerser van het Heilige Roomse Rijk in de 18de eeuw, kreeg de bijnaam keizer-koster vanwege zijn regeldrift en oog voor detail. Heel wat overheden lieten de keizer-koster in zich volledig los. De lijst met onzinnige coronaregels is niet bij te houden. De verplichting om in de trein naar de kust aan de zijde van het raampje in de rijrichting te zitten verdient een speciale vermelding. Al die zinnige en vooral onzinnige regels moeten ook afgedwongen worden, en dus gecontroleerd. Zelfs als het leger controleurs groot genoeg is, blijft het probleem dat de leiding de vele regels niet kan uitleggen aan al die controlesoldaten.

De drang van de overheid om de economie en haar herstel in regeltjes te gieten zal contraproductief blijken.

De regels om ons gedrag te bepalen zijn maar één aspect. De overheid heeft zich geroepen gevoeld ook het herstel, de relance, zorgvuldig te dirigeren. In de recente Europese traditie werden 'bazooka’s' geladen, grote fondsen met duizelingwekkende bedragen, en dito regels waaraan landen en projecten moeten voldoen om aan het geld te geraken dat ze eerst zelf aan Europa hebben bezorgd. Het is nu al voorspelbaar dat het organische economische herstel sneller zal gaan dan de middelen kunnen volgen, en dat corruptie en inefficiëntie de grote begunstigden van de grote relancefondsen worden. De drang van de overheid om de economie en haar herstel in regeltjes te gieten zal contraproductief blijken.

Vertrouwen

De regeldrang in de ondernemingen daarentegen was tijdens Covid-19 beperkt. Bedrijven waren verplicht veel vertrouwen en vrijheid bij hun medewerkers te leggen. En wat bleek: het werkte! Organisaties die een goede balans vonden in die nieuwe vorm van decentralisatie kwamen versterkt uit de crisis, met nieuwe inzichten over het organiseren van werk en work-lifebalans. In een gezonde onderneming lopen managers die zich als een regelneef gedragen vrij snel tegen een muur van onbeantwoorde e-mails en staan ze al snel alleen in de koffiehoek, zelfs als die virtueel wordt georganiseerd. Trouwens, de overheid maakte hetzelfde mee. De entiteiten die zelfstandig naar oplossingen zochten, vonden die sneller dan wie wachtte op een circulaire met richtlijnen. Gemeenten waren wendbaarder dan centrale overheden.

De betuttelingsbrigade mag de aftocht blazen en alle keizer-kosters mogen hun regellust opnieuw botvieren in de stilte van hun eigen woonkamer

We zullen nog een tijdje met corona- en andere virussen moeten leven, maar dat wil niet zeggen dat we in een permanente staat van regelneverij moeten blijven leven. Enkele basisregels mogen blijven gelden, en 95 procent van de bevolking zal die ook zorgvuldig opvolgen. De overheid zou beter duidelijk zijn in die grote lijnen (bijvoorbeeld het gebruik van Covidsafe of het vaccineren van zorgpersoneel) dan de details proberen te regelen.