Het rijk der vrijheid van Karen Boers | Naar een 'gemiddelde' werkweek

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Nu ik al even gevaccineerd ben en ook familie, vrienden en onze tieners in een ijltempo volgen, lonkt het rijk der (herwonnen) vrijheid! Wordt het echt vrijheid blijheid? Op veel vlakken kunnen we niet snel genoeg terug naar hoe het was voor corona. Familie in de armen sluiten, een gezellig samenzijn onder vrienden, een restaurantbezoekje, een brainstorm in levenden lijve of bijkletsen aan de koffiemachine. Die zaken vielen niet te vervangen.

Toch had de miserie ook goede kanten. Die geef ik liever niet meer af. Ik hoor vaak dat ‘onthaasten’, hoewel niet vrijwillig, veel deugd deed. Dat het ontbreken van het fileleed een zee van tijd deed ontstaan. Dat het fijn is wat meer tijd met de kinderen te kunnen doorbrengen: voor- en naschools, of zelfs samen lunchen als ze thuisonderwijs volgden.

Een flexibeler manier van werken is mijn blijver nummer een.

Een flexibeler manier van werken is mijn blijver nummer een. Meer thuiswerk, glijdende werkuren, iets meer baas zijn over je eigen tijd. Een betere balans tussen werk en privéleven, maar niet zozeer in de traditionele zin van netjes afgebakende tijdsblokken. Wel een vloeiend geheel, waarbij je het evenwicht vindt in een zinvolle afwisseling. Want hoewel we op papier allemaal netjes in de pas van de papieren uurroosters bleven lopen, zag ik menig thuiswerker net als ik een snelle boodschap doen in de daluren. Er verschenen meer werkende ouders aan de schoolpoort en ik merkte aan de drukte op het wandelpad naast onze tuin dat de Vlaming niet alleen buiten de werkuren leerde wandelen.

Waarom ook niet? Stel je voor dat we onze typisch Belgische regelneverij kunnen overstijgen en voor alle functies die dat toelaten een werkweek van gemiddeld 38 uur (of welk aantal ook) kunnen handhaven. En daarbij niet in steen beitelen waar en wanneer we die precies gaan presteren. Nood brak wet, maar veel kenniswerkers hebben bewezen ook zonder prikklok of blik over de schouder tot resultaten te kunnen komen.

Vertrouwen

Ook werkgevers kunnen niet langer ontkennen dat een beetje vertrouwen vaak tot een betere productiviteit en meer welbevinden heeft geleid. Samenwerken vanuit vertrouwen. Was dat niet vele keren aangenamer dan altijd uitgaan van het ergste en je hele team aan banden leggen ‘voor het geval dat’? Bestraf misbruik in plaats van te willen voorkomen, en dan zijn we meteen die rotfiles kwijt.

Ook in het privéleven vermoed ik dat velen niet meteen terug willen naar de ‘gezellige drukte’.

Ook in het privéleven vermoed ik dat velen niet meteen terug willen naar de ‘gezellige drukte’. Wel druk, maar niet altijd even gezellig in de praktijk. Iets meer ruimte voor het gezin, een goed boek, een langere vakantie. Bewuster kiezen uit veel activiteiten en gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Focus op de dingen die er echt toe doen. Die je toelaten niet achterom te kijken en te moeten denken: ‘Damn, had ik dat maar anders aangepakt…’. Het leven is al kort genoeg, dat werd ons pijnlijk in herinnering gebracht.

Kussen en omhelzingen

En noem me gerust een koele kikker, maar wat mij betreft mogen ook de vele handdrukken - en al helemaal de kussen en omhelzingen door wildvreemden - permanent achterwege blijven. Niks bevreemdender dan een internationaal congres binnenkomen en binnen de vijf minuten vol vreemde geurtjes hangen. Hoe gezellig ik die Zuid-Europeanen ook vind, ik bekijk het liever van op comfortabele afstand! Nu ja, één troost: in het slechtste geval is het nu in ieder geval politiek correct om na afloop mijn handen te ontsmetten.