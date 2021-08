Het rijk der vrijheid van Katleen Gabriels | Ode aan het langetermijndenken

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Er was de SARS-uitbraak in 2003, de Mexicaanse griep in 2009 en ebola in 2014. Er waren wetenschappers die gedetailleerd waarschuwden voor virussen die overgaan van vleermuis op mens. Maar zelfs toen de coronacrisis zich in Europa aankondigde, was er geen plan en geen voorraad virusremmers en mondmaskers. Die laatste werden in 2018 vernietigd omdat dat goedkoper was dan de opslag te verplaatsen.

Nee, je kan niet alles in detail voorzien en ja, pas achteraf weet je alles van tevoren, maar je kan wel beter voorbereid zijn. Hoog op de politieke agenda hoort daarom een onpopulair thema: langetermijndenken. Zolang beleidsmakers langetermijndenken als het ondergeschoven kindje behandelen, zijn de gevolgen voor de samenleving groot.

De pandemie toonde opnieuw de nefaste gevolgen van kortzichtigheid en snel willen scoren. In Nederland versoepelde het demissionaire kabinet-Rutte overhaast. Zo heropende het de nachtclubs, zonder het advies van experten af te wachten. Ook andere medische adviezen werden genegeerd. In België ging de regering tegen het voorstel van de adviesraad GEMS in door grote festivals toe te laten. Ondertussen zijn de Nederlandse nachtclubs weer dicht door hoogoplopende besmettingen, mogen meerdaagse zomerfestivals er niet doorgaan en vindt bij ons geen Pukkelpop plaats.

Ja, de pandemie is een uiterst complexe situatie. Maar de complexiteit groeit als de lange termijn niet naar waarde geschat wordt. ‘Quick wins’ en ‘quick fixes’ voeren de boventoon, ook bij andere beleidskeuzes. Bij de zondvloed van de voorbije weken bleek dat de lange termijn, lang genoeg genegeerd, in de praktijk vanzelf kort en urgent wordt. De regenval is een gevolg van de klimaatverandering. Klimaatbeleid was zo onpopulair bij politici dat er rechtszaken in binnen- en buitenland kwamen, omdat de overheid haar zorgplicht niet nakwam. Als politici het verzaken niet verder te kijken dan hun eigen termijn, moeten burgers zich verenigen. Afgelopen juni gaf de rechter de vzw Klimaatzaak in België gelijk; in Nederland won Stichting Urgenda een soortgelijke zaak al in 2015.

Dure monsters

‘Termijn’ betekent voor veel politici de eigen termijn. Kortetermijndenken is dan onvermijdelijk, zeker voor wie herkozen wil raken. Die electorale realiteit baart dure monsters, zoals de vele campagnes waar politici snel mee willen scoren en tonen dat ze zich inzetten. Campagnes zien er flitsend uit en geven de indruk dat daarmee het probleem is opgelost. Het leeuwendeel verdwijnt echter meteen uit het collectieve geheugen en heeft geen duurzaam effect, simpelweg omdat er geen structurele ingrepen zijn.

Neem de vele campagnes die minister Ben Weyts (N-VA) de afgelopen jaren op Vlaanderen losliet: een campagne om lezen ‘hip’ te maken, een campagne om de weg naar het dierenasiel te tonen, de campagne rond Corneel van Oosterweel, de Goede Voornemens 2021-campagne, de Check je chip-campagne, De Allereerste Keer-campagne, ... Bij elke campagne zijn de politici zelf even in het nieuws. Zo tonen ze zich vooral dienstbaar aan zichzelf: beeldvorming is extra belangrijk in tijden van sociale media, het summum van de korte termijn.

Misschien moeten we politici bijstaan door infographics over hun acties bij te houden. Hoeveel geld gaat naar campagnes? Hoeveel foto’s van zichzelf posten ze op de sociale media? Hoe vaak verwezenlijken ze iets voor de langere termijn?

Die vluchtige, ondoordachte aanpak kan niet meer. Zo sta je als samenleving keer op keer onvoorbereid bij complexe uitdagingen zoals pandemieën en de klimaatverandering. We hebben duurzame ingrepen nodig in plaats van de disproportionele middelen die naar campagnes en beeldvorming gaan.

Helaas is er ook geen ‘quick fix’ om een mentaliteitsverandering bij beleidsmakers teweeg te brengen. Politici geven erg om hun reputatie en zichtbaarheid. Misschien moeten we hen bijstaan door overzichtelijke en toegankelijke infographics over hun acties bij te houden. Hoeveel geld gaat naar campagnes? Hoeveel foto’s van zichzelf posten ze op de sociale media? Hoe vaak verwezenlijken ze tijdens hun mandaat iets voor de langere termijn? Hoeveel budget wordt daarvoor vrijgemaakt, bijvoorbeeld in de vorm van fundamenteel onderzoek? Misschien zal dat helpen om de blik minder op zichzelf en verder de toekomst in te werpen.