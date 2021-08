Het rijk der vrijheid van Peter Hinssen | Overgave aan de handenarbeid

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Vóór corona was reizen voor mij een tweede natuur. Ik verbleef makkelijk meer dan honderd dagen per jaar in het buitenland. Als het dan zomer werd, had ik absoluut geen zin meer om alweer in een vliegtuig te kruipen en ergens aan een strand te liggen bakken.

Dat is nu niet anders. Zelfs na anderhalf jaar online webinars in plaats van fysieke events is mijn idee van vrijheid absoluut niet om uren met gemaskerde vakantiegangers opeengepakt te zitten in een metalen buis, om dan in een rode zone te gaan aperitieven.

Voor mij is het Rijk der Vrijheid geen fysieke plek, ergens ver weg. Voor mij is het een mentale zone waar ik totaal tot rust kan komen door iets fysieks te maken. Iets te bouwen.

Playmobil of Lego

Er zijn in mijn ogen maar twee soorten stervelingen op de wereld: Playmobil-mensen en Lego-mensen. Je ziet dat al van kinds af aan. Sommigen vinden het fantastisch om een doos open te scheuren en meteen te kunnen spelen met hun kasteel of piratenboot. Ik zat, en zit, eerder in de tweede categorie: bij diegenen die het heerlijk vinden te moeten zoeken, puzzelen, en vooral iets te bouwen. Zodra de auto of het huis afgewerkt was, verloor ik meestal ook de goesting om ermee te spelen.

‘Zen and the Art of Motorcycle Maintenance' van Robert Pirsig kwam uit in 1974. Een meesterwerk, waarin twee hoofdpersonages een roadtrip ondernemen naar Californië. Het ene personage heeft een prachtige nieuwe motor, maar als er iets aan hapert, stuurt hij die direct naar de garage. Het andere personage heeft een aftands exemplaar dat regelmatig in panne valt, maar het geeft hem enorme voldoening om de technologie van de motor te begrijpen en hem zelf te repareren. Het absolute genot om 'inner peace of mind' te krijgen, door iets te kunnen oplappen met je handen.

Mijn rijk der vrijheid is mijn houtwerkplaats op onze boerderij, waar ik het grootste deel van deze zomer doorbreng.

Bij mij is het echter geen motorfiets geworden. Mijn rijk der vrijheid is mijn houtwerkplaats op onze boerderij, waar ik het grootste deel van deze zomer doorbreng. De voorbije tien jaar heb ik de vakantieperiode van onze kinderen ook als mijn eigen rustmoment ingevuld. Mentale rust dan. Want op een boerderij is er altijd werk, en meestal hard labeur. Maar de ongelooflijke voldoening om met je handen bezig te zijn is een verslaving geworden waar ik niet meer zonder zou kunnen.

Het is volgens mij een maatschappelijk probleem. In onze informatiemaatschappij zijn steeds meer jobs ‘mentaal’ geworden. Waarbij we hele dagen bezig zijn met abstracte dingen, processen en systemen. En waarbij we ons soms afvragen of die tijdvulling eigenlijk wel iets opbrengt.

Bullshit jobs

De Amerikaanse antropoloog David Graeber schreef twee jaar geleden het boek ‘Bullshit jobs’ (2018). Hij stelt dat de helft van de bevolking een job heeft waarvan ze zich in hun diepste innerlijke afvragen of die eigenlijk wel nut heeft. Tel daar nog de ‘Zoom fatigue’ van de jongste twee jaar bij, en je begrijpt waarom er zoveel burn-outs en mentale problemen zijn.

Daarom ben ik zo'n enorme fan van de Maker Movement. De ongelooflijke kracht die uitgaat van iets te ‘maken’, en onmiddellijk het resultaat te kunnen zien van je inspanning. Ik kan me voorstellen dat je dat ook bij tuinieren kan hebben, of bij koken, maar bij mij is dat mijn houtkot. Ik ben geen verfijnde meubelmaker, verre van. Maar een fijne partij hout halen bij de handelaar, en daar na uren in de werkplaats een hek of een staldeur van te kunnen maken is voor mij het sublieme Rijk der Vrijheid. Voor mij staat dat garant voor een fantastische 'inner peace of mind'.