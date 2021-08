Het rijk der vrijheid van Peter Vanden Houte | Laat het tuinvirus maar verder woekeren

We bevrijden ons uit de ketens van de pandemie, maar wat nadien? Wat kan anders, wat behouden we en wat komt beter nooit terug, vroegen we onze opiniemakers.

Covid-19, en in het bijzonder de lockdowns, hebben veel mensen ertoe aangezet aan hun woning te werken, waarbij ook de tuin plots veel meer aandacht kreeg. Als je op Google wereldwijd de trends in zoektermen zoals tuinieren of planten en bloemen opsnort, zie je een duidelijke stijging sinds de eerste lockdown. De zoekactiviteit ligt nu nog altijd hoger dan in vergelijkbare maanden in het verleden. Daarom verrast het niet dat in België de tuincentra het voorbije jaar veel nieuwe klanten mochten verwelkomen.

Uit een recente internationale ING-enquête bleek dat door corona mensen voor hun eigen woning meer belang zijn gaan hechten aan buitenruimte. Voor 35 procent van de Belgische respondenten is een balkon, terras of tuin nu belangrijker dan voor corona bij de keuze van een woning. Dat blijkt ook uit de toegenomen vraag naar huizen met een tuin of appartementen met een groot terras. Dat men ook na corona, onder meer door het toegenomen telewerk, vermoedelijk meer thuis zal doorbrengen, versterkt de behoefte om in de onmiddellijke nabijheid een connectie met de natuur te hebben of tenminste de buitenlucht te kunnen opsnuiven. Geen wonder dat de eigen tuin nu meer wordt gekoesterd.

Eerlijk gezegd is Vlaanderen op het vlak van tuinen nog grotendeels een woestijn.

Eigenlijk kunnen we dat alleen maar toejuichen. Want eerlijk gezegd is Vlaanderen op het vlak van tuinen nog grotendeels een woestijn. Hebt u al eens naar 'Huizenjagers' of aanverwante programma’s gekeken? Een bijzonder moment is altijd wanneer de makelaar, na met de kandidaat-kopers eerst door alle kamers gestruind te hebben, met een groot gebaar de 'volledig aangelegde' tuin onthult. Voor alle duidelijkheid: met volledig aangelegd wordt meestal een kort gemaaide droge gazon met achteraan een tuinhuis bedoeld. Dat allemaal 'mooi' omsloten door een groene draad of een muur in betonplaten. Volgens onderzoek van de KU Leuven is een derde van de Vlaamse tuinen verhard. De rest bestaat grotendeels uit gras, waarbij bomen amper 12 procent plaats innemen.

Biodiversiteit

Nochtans zijn privétuinen in Vlaanderen goed voor 10 procent van de grondoppervlakte, wat ongeveer even veel is als de Vlaamse bossen. Ze kunnen dan ook een belangrijke rol spelen in het in stand houden van de biodiversiteit en het bestrijden van de opwarming. Er waren al initiatieven zoals 'maaimeiniet' om door het laten groeien van wilde bloemen in het gras de krimpende insectenpopulatie een handje toe te steken.

Het project 'Leuven.cool', dat via De Standaard nu ook breder in Vlaanderen wordt uitgerold, onderzocht het probleem van de opwarming in stedelijke omgevingen. Uit de eerste resultaten blijkt dat er ’s nachts meer dan 6 graden temperatuurverschil is tussen de stad en de groenere randgemeenten. Maar ook in de stad zijn er temperatuurverschillen van verschillende graden tussen bijvoorbeeld pleinen en beplante privétuinen. En, niet onbelangrijk in het licht van de recente waterellende, groenzones absorberen uitstekend water.

Tuinieren reduceert niet alleen de stress, maar heeft ook een heilzaam effect op depressies.

Het is dan ook een goede zaak als corona de Vlaming ertoe heeft aangezet zijn kortgemaaide grasvlakte wat meer te beplanten. En wat nog mooier is: het is nog gezond ook. Een recente Britse studie kwam tot het besluit dat tuinieren niet alleen de stress reduceert, maar ook een heilzaam effect heeft op depressies. Ook mensen met chronische ziektes bleken baat te hebben bij tuinieren.

De meeste studies gaven ook aan dat tuinieren samenging met een stijging van het welzijn. Dat hoeft niet beperkt te blijven tot mensen met een tuin. De kleinste buitenruimte, zoals een terras, leent zich al tot experimenteren met bloemen, kruiden en klimplanten.

Het is altijd een plezier om in Frankrijk in de 'villages fleuris' rond te kuieren en te zien dat niet alleen de openbare ruimte groener is, maar dat ook de bewoners hun steentje bijdragen door hun huizen en tuinen te verfraaien met bloemen en planten. Hopelijk zijn we snel van corona verlost, maar blijft ook bij ons het tuinvirus welig tieren.