Het sluipend gif van de infomagazines

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober maken onze opiniemakers puntige observaties. Vandaag: Bart Maddens over propaganda.

Op een chique folder die ik in de bus krijg, staat een zekere Eddy, die het verkeerscirculatieplan van de stad aanprijst. ‘Nu de stad autoluw is, kom ik er nog liever’, zegt hij. Mooie verkiezingsfolder, dacht ik eerst. Maar Eddy is helemaal geen politicus. Eddy is een ‘gewone’ Leuvenaar. En de folder in mijn bus is het Leuvense stadsmagazine LVN. Wat sympathiek dat de stad ook ‘gewone’ Leuvenaars aan het woord laat.

Al zal het stadsbestuur opgelucht zijn dat deze man in de straat zich niet kritischer heeft uitgelaten. Stel je voor dat op het stadsmagazine had gestaan: ‘Nu de auto uit het centrum is weggepest, winkel ik liever elders’. In werkelijkheid hebben de reclamejongens natuurlijk iemand die positief staat tegenover het beleid gezocht. Het valt zelfs niet uit te sluiten dat deze ‘gewone’ man louter een digitale creatie is.

Dat soort magazines zie je in veel steden en gemeenten. Dat de lokale overheid de inwoners op de hoogte houdt van haar beslissingen is logisch. Vroeger volstond daarvoor een pagina advertentieruimte in een lokale krant. Daarin werden de beleidsmaatregelen kort opgesomd en toegelicht. Vandaag worden reclamebureaus ingehuurd om het beleid in een zo positief mogelijk daglicht te plaatsen.

Alle trucs van de foor zijn daarvoor goed. De ‘gewone’ man of vrouw is een klassieker. Maar geregeld duikt ook de zogenaamde deskundige inzake stadsplanning op. Die praat zelfs de grootste miskleunen goed, al dan niet tegen betaling.

Hoe normaal moeten we dat eigenlijk vinden? Stel je voor dat de federale regering zo’n ‘infomagazine’ bezorgt aan alle burgers. Met op de voorpagina een ‘gewone’ Belg die slinks het beleid aanprijst, in de trant van: ‘Nu er militairen op straat zijn, voel ik me nog veiliger’. De oppositie zou moord en brand schreeuwen, en terecht.

Zowel voor de federale als de Vlaamse overheidscommunicatie bestaat een regelgevend kader. Zo moeten mededelingen van de federale regering worden voorgelegd aan de parlementaire Controlecommissie. Die ziet erop toe dat die communicatie geen verdoken verkiezingspropaganda bevat.

De lokale overheden glippen door de mazen van het net. Toch lijken ze, toegegeven, wel een zekere zelfdiscipline aan de dag te leggen. Zo zie je zelden de burgemeester of de schepenen opduiken in die ‘infomagazines’. Dat zou al te opzichtig zijn.

De politieke boodschap wordt doorgaans subtieler gebracht. De communicatie zit daardoor in een schemerzone tussen het propageren van het bestuur en het uitleggen van het beleid. Het is niet altijd gemakkelijk om hier een duidelijke lijn te trekken.

Over dat alles kan je discussiëren, maar dat het stadsbestuur zulke half gekleurde ‘infomagazines’ verspreidt tijdens de sperperiode kan absoluut niet door de beugel. Dat is des te meer onkies omdat kandidaten in die periode onderworpen zijn aan strenge uitgavenbeperkingen. Daardoor kan de oppositie amper opboksen tegen het met belastinggeld gefinancierde communicatiegeweld van het bestuur. Dat ruikt naar concurrentievervalsing.

Vorig jaar verspreidde Vlaams minister van Binnenlandse Zaken Liesbeth Homans (N-VA) een omzendbrief over infomagazines tijdens de sperperiode. ‘Het gemeentelijk infoblad mag niet politiek gekleurd zijn’, schreef ze. En ook: ‘Bij officiële overheidsinformatie moet elke schijn van partijdigheid worden geweerd.’ Maar de omzendbrief is nogal vaag en vrijblijvend. Er is nood aan een regelgevend kader en een controlemechanisme.