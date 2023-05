Het succesrecept van Peterson, Rogan en Rousseau

Managing director van A Seat At The Table

Wie millennials en gen-Z'ers wil bereiken, moet short form video content maken.

Een uitverkocht Vorst Nationaal dat uit zijn dak gaat voor de monotone monoloog van een klinisch psycholoog uit Canada. Het is geen alledaags tafereel, maar we leven nu eenmaal in vreemde tijden. Afgelopen vrijdag maakte Jordan Peterson een pitstop in Brussel tijdens zijn wereldtournee ‘Beyond Order’ en trapten duizenden jonge mannen en vrouwen uit alle lagen van de samenleving hun verlengd weekend af met de inzichten van de bestsellerauteur.

De Canadese conservatieve denker past in een trend. Hij is een van de talloze controversiële internetpersoonlijkheden - denk ook aan de podcaster Joe Rogan, de kickboxer Andrew Tate en de influencer Logan Paul - die de voorbije jaren furore maakten en in geen tijd miljoenen volgers verzamelden met short form video content.

Videofragmenten van tien à zestig seconden zijn de ultieme pijplijn voor bedrijven, merken en individuen om millennials en gen Z'ers te bereiken.

Videofragmenten van tien à zestig seconden - YouTube Shorts, Instagram Reels en TikTok-video’s - zijn tegenwoordig de ultieme pijplijn voor bedrijven, merken en individuen om millennials en gen-Z'ers te bereiken. Dat zijn twee generaties die door de opmars van sociale media en smartphones de aandachtsspanne van een goudvis hebben. Ook politici als Conner Rousseau (Vooruit), Raoul Hedebouw (PVDA), Tom Van Grieken (Vlaams Belang) en Maurits Vande Reyde (Open VLD) domineren op sociale media dankzij de ontelbare videofilmpjes die ze loslaten op hun Instagram- en TikTok-volgers.

Korte video's begeleid door tekst en een populair muziekfragment bevatten de beste ingrediënten om te worden gepusht door de algoritmes van Meta, Google en ByteDance. De populairste vormen van short form video content zijn memes, motivational clips (gebalde levenswijsheden van ondernemers, atleten en beroemdheden), fragmenten van de opvallendste uitspraken uit podcasts en interviews, reactievideo’s op de actualiteit, en social media challenges zoals de Ice Bucket-challenge en de Harlem Shake-challenge-.

Short form video content blijkt het ideale format om een jonge generatie te bereiken die amper nog haar weg vindt naar traditionele audiovisuele en printmedia, maar dag en nacht op haar smartphone scrolt voor een dagelijkse portie sociale interactie, nieuwsconsumptie en entertainment.

Win-win

Ondanks de vele dramatische shifts in mediaconsumptie en informatiegaring door de opkomst van sociale media blijven klassieke bedrijven en instellingen hopeloos achterophinken in de verbeten strijd om de aandacht van gen Z. Ze moeten steeds vaker de duimen leggen voor kleine innovatieve spelers en individuen die snel schakelen, risico’s nemen en op de jongste trends springen.

De outsiders vinden vlot hun weg naar onlineplatformen als Discord, Twitch en Reddit, die dagelijks miljoenen jonge gebruikers bereiken. En ze domineren de For You-pagina’s van Twitter, Facebook, TikTok en Instagram. Gebruikers en organisaties die vooral op korte video’s inzetten, worden exponentieel versterkt door de algoritmes van die platformen.

Dankzij de verslavende algoritmes van Meta en co. slaan nieuwkomers de grootste concurrenten in hun sector in geen tijd knock-out.

Het is een win-win. Dankzij de videofragmenten die snel in de volgende aanstekelijke of ontroerende TikTok-video of Instagram Reel overvloeien, blijven gebruikers langer op hun smartphone scrollen en genereren ze meer advertentie-inkomsten. Gebruikers die veel korte video’s posten, worden beloond met een boost door het algoritme dankzij een feature op de For You-pagina’s.

In de Verenigde Staten bereikt de podcast 'The Joe Rogan Experience' dagelijks meer kijkers dan de nieuwszenders CNN, Fox News en MSNBC samen. Video’s over de controversiële influencer Andrew Tate werden vorig jaar bijna 13 miljard keer bekeken op TikTok. De in België nobele onbekende ‘Mr. Beast’ heeft op YouTube bijna 150 miljoen abonnees. Daarvan kunnen de meeste topbedrijven, met hun onbeperkte marketingbudgetten, alleen maar dromen.