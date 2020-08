Het verdrinken van de Blankenbergse vis

Bij de berichtgeving over de rellen op het strand van Blankenberge probeert men ideologisch en communautair de vis te verdrinken.

De standpunten over de strandrellen van Blankenberge vorige week hebben veel gemeen met die van de politieke partijen in de eindeloze regeringsformatie: ze lopen zo ver uiteen dat elk redelijk gesprek onmogelijk lijkt.

Extreemrechts kwam niet verder dan de vertrouwde clichés over het failliet van de multiculturele samenleving, gekruid met een scheut racisme. Gematigd rechts zag het trieste resultaat van een Brussels gedoogbeleid. De linkerzijde bleef al even voorspelbaar bij discriminatie en kansarmoede als uitleg voor baldadige gedrag, terwijl extreemlinkse activisten duistere krachten zagen die migrantenjongeren als zondebok gebruiken om minderheden te verdrukken.

De rechtse en linkse interpretaties mogen dan wel elkaars tegengestelde lijken, maar toch hebben ze dit gemeen : door het grote kader op te zoeken bieden ze geen oplossing voor de kleine problemen. Rechts wil jongeren terugsturen naar een land waar ze niet geboren zijn en droomt van monoculturaliteit. Links wil de hele maatschappij veranderen en zero-tolerance voor zowat alles behalve voor geweld van jongeren.

Die retorische technieken hebben een spreekwoordelijke naam : de vis verdrinken. Door er alles bij te halen, moet je niet praten over waarover het eigenlijk gaat.

Maar de verschillende kijk op de gebeurtenissen verloopt niet alleen langs een ideologische scheidingslijn maar ook langs een communautaire.

De Franstalige pers keek met ongeloof naar Vlaamse kranten en websites. In een editoriaal vroeg Le Soir zich af of de Vlaamse media nu niets beter te doen hebben 'op een moment dat we de zwaarste crisis meemaken sinds de Tweede Wereldoorlog?'

Minimaliseren

Dat is, naast het nodeloos uitvergroten, een andere manier om een debat te vermijden: het minimaliseren.

Dat deed de commentator van Le Soir door wat in Blankenberge gebeurde als een op zichzelf staand jammerlijk fait divers te isoleren. Hij bracht zijn lezers de feiten van vorig jaar in het Oostendse zwembad niet in herinnering, toen Brusselse jongeren daar herrie schopten. Hij had het ook niet over de gebeurtenissen , een week voor Blankenberge, toen een Brusselse bende op het strand van Oostende een verdrinking in scène had gezet om de spot te drijven met de hulpdiensten. Door geen verbanden te leggen en de Blankenbergse feiten niet van context te voorzien kon de editorialist zichzelf een sérieux aanmeten en suggereren dat zijn Vlaamse collega's daarvan verstoken zijn.

Journalisten van de Franstalige kwaliteitspers hebben altijd een principiële terughoudendheid gehad tegenover fait divers, zeker als die met veiligheid te maken hebben.

Journalisten van de Franstalige kwaliteitspers hebben altijd een principiële terughoudendheid gehad tegenover fait divers, zeker als die met veiligheid te maken hebben. Dat blijft voor hen nog altijd een thema dat ze met rechts vereenzelvigen. Le Soir verweet Nederlandstalige media de Blankenbergse herrie te misbruiken om allochtone Brusselaars te stigmatiseren, volgens de krant een zoveelste vorm van 'Brusselbashing'.

En dat het Vlaams Belang 'beschermer tegen strandterreur'' wil zijn, is voor veel Franstaligen voldoende om het niet verder over moeilijke Brusselse jongeren te moeten hebben. Wijlen Philippe Moureaux (PS) klasseerde mij ooit aan de rechterzijde nadat ik over de onveiligheid in zijn gemeente Molenbeek had geschreven. 'U heeft dan misschien gelijk', legde de burgemeester me zonder verpinken uit, 'maar ik kan uw standpunten niet aanvaarden omdat ze door rechts worden gerecupereerd'.

Vreemd toch dat het ongeveer onmogelijk is een paar losgeslagen jongeren te sanctioneren zonder in een uitzichtloze polarisatie te verzeilen.

Vreemd toch dat het ongeveer onmogelijk is een paar losgeslagen jongeren te sanctioneren zonder in een uitzichtloze polarisatie te verzeilen. Gelukkig was er een Brusselse jeugdrechter, die met veel gezond verstand in De Standaard zei waar het eigenlijk over gaat. Veel van de herrieschoppers zijn losgeslagen, omdat ze opgegroeid zijn in een familiale omgeving zonder enig gezag. Niemand heeft ooit hun gedrag gecorrigeerd.