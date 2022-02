Het wordt nog spannend op de werkvloer

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Geen politiek op de werkvloer alsjeblieft. Werkgevers hielden zich liefst ver weg van hoogoplopende maatschappelijke discussies. Maar neutraal blijven wordt een illusie.

Niet alleen Neil Young protesteerde tegen Spotify. Ook Spotify-werknemers stelden luidop de keuzes van hun werkgever in vraag. Wie wil werken voor een bedrijf dat een platform biedt aan desinformatie en samenzweringstheorieën?

Werknemersactivisme is niet nieuw in de techsector. In onschuldigere tijden was de gedragscode van Google ‘Don’t be evil’. Het was ruw ontwaken toen Google-werknemers demonstratief de kantoren uitwandelden. Ze eisten een transparant beleid over seksueel wangedrag, een einde aan loonongelijkheid en een diversiteitsmanager. ‘Ach’, denkt u, ‘meer woke gedoe en cultuuroorlog. Dat zal in onze contreien best meevallen.’ Wel, beste bedrijfsleider, een onaangename verrassing wacht u. Drie belangrijke evoluties zullen de spanningen op de werkvloer doen toenemen.

Als je mensen uitnodigt zich uit te spreken, wees dan niet verwonderd dat ze ook iets te zeggen hebben.

Er is vooreerst de verruwing van het publiek debat op sociale media. Uitspraken die u tien jaar geleden beschamend vond, blijken vandaag online legitiem. In hun honger naar aandacht, nemen volksmenners de toevlucht tot steeds extremere stellingnames. Een Neurenbergtribunaal voor wetenschappers? Waarom niet, als de virtuele duimpjes maar omhooggaan. Als Piet zijn collega Paul zo op Facebook ziet tekeergaan, denkt u dat hij dan begripvol aanschuift bij de volgende werkvergadering? Als mensen al familiefeesten om die reden vermijden, denkt u als manager echt dat het in uw team wel koelt zonder te blazen? Ik kies dat voorbeeld niet toevallig. Verschillende bedrijven contacteerden me al met de vraag hoe om te gaan met botsende coronavisies op de werkvloer. De Vlaamse volksaard benadert zo’n botsingen voorlopig passief-agressief: stug wegkijken en wegblijven van de vergadering.

De tweede evolutie is dat bedrijven meer inspraak aanmoedigen. Uitstekend. We willen dat een veelheid en diversiteit aan stemmen klinkt in de organisatie. Leiders worden getraind om een psychologisch veilig klimaat te creëren waarin mensen hun mening durven te geven zonder vrees voor represailles. Maar als je mensen uitnodigt zich uit te spreken, wees dan niet verwonderd dat ze ook iets te zeggen hebben. En wat ze zeggen is misschien niet wat u voor ogen had.

Marketingpraatjes

De derde reden is dat bedrijven de doos van Pandora hebben geopend. Purpose is het toverwoord. Een bedrijf is er niet langer om waarde te creëren voor de aandeelhouder. Nee, bedrijven bekennen zich vandaag tot hooggestemde idealen en zien het als hun missie om de wereld te verbeteren. In principe klinkt dat goed. Zoals Paul Polman, de ex-topman van Unilever, deze week schreef: er hoeft geen tegenstelling te zijn tussen duurzaamheid en aandeelhouderswaarde. In realiteit blijft het echter vaak bij marketingpraatjes.

Black Lives Matter was ook bij Belgische bedrijven een populaire slogan. Tot moeilijke keuzes gemaakt moeten worden die raken waar het pijn doet.

Als het hun goed uitkomt, juichen bedrijven duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid toe. Black Lives Matter was ook bij Belgische bedrijven een populaire slogan. Tot moeilijke keuzes gemaakt moeten worden die raken waar het pijn doet, met name de financiële cijfers. Dat is de lakmoestest van de hooggestemde idealen. En de cynicus in mij ziet steeds meer mooie woorden zonder daden. Zodra de geest uit de fles is, krijg je hem er niet opnieuw in. Met mooie praatjes hebben die bedrijven werknemers aangetrokken en opgezweept die ook echt geloven in die idealen.