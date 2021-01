Hoe blijft u weerbaar in 2021?

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

2021 moet het jaar worden waarin we langzaam ons gewone leven weer oppikken. Maar de eerste maanden van 2021 beloven een harde dobber te worden. Bestaan wetenschappelijke tips om beter voor uzelf te zorgen?

Wetenschappers gebruiken de metafoor van de energiebalans; allerhande stressoren in onze omgeving en ons hoofd stelen onze energie, maar er zijn ook activiteiten die onze energiebalans aanvullen. Voortdurend een evenwichtige balans willen behouden is onzin en zal u alleen meer stress bezorgen. Het leven werpt nu eenmaal obstakels op. De kunst is om op de lange termijn uw schommelende energiepeil te bewaken.

Schermvullende weergave

Niet iedereen kan dat even goed. Het is zoals de benzinetank van een auto. Sommige mensen houden ervan te kijken hoever ze kunnen rijden met een lege tank, maar running on empty kan uw motor blijvende schade toebrengen. Als u voelt dat uw energiereservoir uitgeput raakt, is het belangrijk dat u tijdig stopt. Op Instagram gaf illustrator Eva Mouton deze week het goede voorbeeld. Ze signaleerde dat alles plots te veel werd en ze niet meer uitgerust raakte; het was tijd om een aantal zaken te schrappen.

Bedrijven moeten er door een goede organisatie en job design voor zorgen dat jobs werkbaar blijven en niet overmatig de energiereserves uitputten.

Er zijn ook ervaringen en activiteiten die energie geven. Zich mentaal volledig losmaken (‘detachment’) van het werk of de dagdagelijkse zorgen is belangrijk maar ook moeilijk. Digitale technologie kluistert ons aan onze schermen. Zonder dat u het beseft, tast de dagelijkse stroom negatieve commentaren op sociale media uw energieniveau aan. Vermijd er zelf aan mee te doen, want onderzoek toont aan dat een potje klagen net leidt tot meer energieverlies.

Hoe dan herbronnen? Veel mensen pakken het verkeerd aan. Hun idee is dat simpelweg relaxen energie zal geven. Maar een vakantie of een weekendje Netflixen is niet genoeg om er weer bovenop te raken. Activiteiten die helemaal geen inspanning vragen blijken minder effectief voor de energiebalans.

Actieve rust

Wat wel helpt, zijn activiteiten die een cognitieve of fysieke inspanning vragen. Actieve rust. U wil situaties opzoeken die losstaan van uw dagelijkse beslommeringen, maar u uitdagen en het gevoel geven dat u iets nieuws leert of bereikt. Dat kan een nieuwe taal of hobby zijn, maar ook opgaan in kunst, gastronomie of zelf creatief zijn blijken belangrijke energieaanvullers te zijn.

Geregelde lichaamsbeweging blijkt zowat de beste voorspeller van mentaal welbevinden. Opvallende bevinding is echter dat u naar buiten moet.

Geregelde lichaamsbeweging blijkt zowat de beste voorspeller van mentaal welbevinden. Een opvallende bevinding is echter dat u naar buiten moet. Blauwe (zee, meer, rivier) en groene (bossen, bergen, natuur) omgevingen blijken het meest herstellend te werken. Maar opletten met dat ‘moeten’. Actieve rust werkt vooral als u er plezier in hebt en uw keuzes zelf onder controle hebt.

‘Dat kan allemaal goed zijn’, zegt u, ‘maar ik ben zodanig uitgeput dat ik thuis gewoon in de zetel plof.’ Klopt. In de wetenschappelijke literatuur heet dat de recovery paradox. Net als je energiebalans het meeste nood heeft aan actief herstel, zijn mensen het minst geneigd zo’n activiteiten op te zoeken. Daardoor recupereer je minder en verzeil je in een vicieuze cirkel. Omdat nieuwe activiteiten opstarten energie vraagt, is het belangrijk dat te doen als je nog wat energie hebt en niet te wachten tot je er volledig doorzit.

Routines

De oplossing is routines en structuur inbouwen. Als je de gewoonte hebt dagelijks te sporten, is de kans kleiner dat je energietank uitgeput raakt. Maar zelfs als je dan echt in energienood komt, zorgt een vaste gewoonte ervoor dat je makkelijker die activiteit opneemt.

Als je een gewoonte hebt om dagelijks te sporten, is de kans kleiner dat je energietank uitgeput raakt.

Hoe kunnen bedrijven dit jaar helpen? Bedrijven denken vaak dat ze mensen moeten helpen om de energievoorraden aan te vullen. Laat de mindfulness, coaching en sportabonnementen aanrukken! Ze dwalen. Als de boel overstroomt omdat de kraan openstaat, heeft het geen zin mensen een dweil of een emmer te geven. Je moet eerst de kraan toedraaien. Bedrijven moeten er door een goede organisatie en job design voor zorgen dat jobs werkbaar blijven en niet overmatig de energiereserves uitputten.

In digitale coronatijden is de mentale belasting en het risico op uitputting een stuk groter. Om hun mensen op een gezonde manier door 2021 te loodsen kunnen bedrijven het best wat meer ademruimte inbouwen dan anders. Ik wens u een weerbaar 2021 toe!

Frederik Anseel