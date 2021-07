Hopelijk heeft u deze column nooit gelezen

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Ik wens u een goede, ouderwetse komkommertijd toe. Neem afstand van het hijgende nieuws op sociale media. Ik heb drie tips om bij uw terugkeer uw tijdslijn op Twitter, Facebook of LinkedIn anders te organiseren.

Ik hoop dat u zich de komende weken even kan losweken van de kleine schermen met de grote emoties. De Toscaanse cipressen verdienen uw volle aandacht. Ik doe niet aan socialemediabashing. Ja, de dagelijkse meningen zijn dwingend, opdringerig en uitputtend. Maar het idee dat je een directe lijn kan hebben met het brein van een Nobelprijswinnaar blijft onweerstaanbaar. Ik zwijg nog over het brein van Dolly Parton en Monica Lewinsky. Maar misschien kunnen we onze tijdlijn wel beter organiseren op basis van nieuwe psychologische inzichten.

Een: emoties zijn besmettelijk. Facebook voerde gedurende een week een grootschalig experiment uit, zonder medeweten van de bijna 700.000 deelnemers. In het experiment werd de tijdlijn van mensen zo gemanipuleerd dat ze minder emotionele berichten te zien kregen. Als positieve berichten onderdrukt werden, posten mensen onbewust meer negatieve berichten en minder positieve. Als negatieve berichten onderdrukt werden, gebeurde het omgekeerde. Minder emotionele content leidde tot minder expressie in de dagen erop.

Ons gevoelsleven wordt onbewust bepaald door de toon van de berichten waaraan we blootgesteld worden. Waarom zou u zich laten meeslepen door de emotionele turbulenties van een medemens die u van haar noch pluim kent? Afstand houden is de boodschap. Zwier de zuurpieten, trollen en zwartkijkers eruit.

Twee: herhaling wordt waarheid. Hoe meer u een bericht ziet op sociale media, hoe meer u denkt dat het de waarheid is. Een bericht twee keer horen in de plaats van één keer verhoogt al het waarheidsgehalte. Dit illusoire waarheidseffect blijkt verdomd stevig. Krantentitels, advertenties, fake news, trivia - als ze elke week verschillende keren in je tijdlijn opduiken, raak je er onbewust van doordrongen. Het is bijzonder moeilijk je te immuniseren tegen dat waarheidseffect. Uw gezond verstand of voorkennis bieden weinig bescherming.

Wees voorzichtig met de informatie die u toelaat op uw scherm. Mensen die onzin spuien, samenzweringstheorieën verspreiden of gekleurd nieuws verkondigen zijn een gevaar voor uw intellect. Wees niet overmoedig. Herhaling vergiftigt uw oordeelsvermogen.

Drie: een vreemde eend in de bijt maakt u wijzer. Ik hoef u de logica van een echokamer niet uit te leggen. Op sociale media hebben we de neiging mensen te volgen die hetzelfde denken, dezelfde mensen kennen en dezelfde meningen verkondigen. Tot op zekere hoogte is dat goed voor onze mentale gezondheid; het creëert een gevoel van coherentie en identiteit. Maar het maakt ons niet bijzonder creatief of slim.

Het advies is eenvoudig. Ga op sociale media doelbewust op zoek naar enkele interessante mensen die niemand uit uw netwerk kent.

Onderzoek wijst uit dat u creatiever denkt als u een paar mensen volgt op sociale media die niemand anders uit uw netwerk volgt. In de wetenschap staat dat fenomeen bekend als ‘the strength of weak ties’. Mensen volgen waarmee niemand anders connecties heeft, maakt dat u toegang hebt tot unieke kennis en informatie.

Het advies is eenvoudig. Ga doelbewust op zoek naar enkele interessante mensen die niemand uit uw netwerk kent. Ik probeer enkele journalisten, comedians en kunstenaars uit andere continenten te volgen. Als u echt de echokamer wilt doorbreken, gaat u nog een stap verder. Volg enkele mensen waarvan u vooraf weet dat u er niet mee akkoord gaat. U hoeft niet in discussie te gaan; lezen en horen hoe het andere kamp denkt, geeft u nieuwe inzichten.

Sociale media hebben meer invloed op ons denken dan we vermoeden. Daarom moet u een bewuste curator worden van uw eigen informatieomgeving. Bovenal hoop ik dat u deze column nooit gelezen hebt. Omdat u boven op een bergtop over het dal uitkijkt of op een exotisch strand een surfplank onder de arm neemt. En sociale media het laatste van uw gedachten zijn.

Frederik Anseel