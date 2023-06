Huiswerk voor de boeg

Managing director van A Seat At The Table

Voor wie na de passage van Pieter Abbeel op Tour & Taxis nog twijfelt: wie zich de komende jaren niet voorbereidt op de impact van generatieve AI is een vogel voor de kat.

Doorgaans weten bedrijfspresentaties en paneldebatten te inspireren en te entertainen. Maar zelden overweldigt een expert zijn toeschouwers en laat hij hen achter met een reeks existentiële vragen. Drie kwartier, meer had Berkeley-prof Pieter Abbeel afgelopen woensdag niet nodig om een gezelschap van bedrijfsleiders en ondernemers te imponeren op het jaarlijkse New Insights-event van De Tijd en L’Echo.

De licht vertwijfelde blikken van de aanwezigen op de receptie achteraf spraken boekdelen. Boven de hoofden leek het spinning wheel van Apple te draaien, het bekende icoontje dat te pas en te onpas verschijnt wanneer een macOS-programma blokkeert.

Schrijvers, copywriters, graphic designers, leerkrachten, professoren, journalisten, boekhouders en bankiers mogen de komende jaren de nodige concurrentie van ChatGPT en consorten verwachten.

Net zoals het fragiele RAM-geheugen van een Apple MacBook heeft het menselijk brein al eens een korte adempauze nodig om een overdaad aan nieuwe informatie te verwerken. Een introductie in de jongste ontwikkelingen in de wereld van AI afgewisseld met enkele demonstraties van toepassingen van ‘generatieve AI’ volstonden voor Abbeel om het publiek in Tour & Taxis te doen twijfelen aan alle zekerheden van het leven.

‘Elon Musk luidt de alarmbel over razendsnelle ontwikkeling AI, ‘Googles AI-topman waarschuwt voor gevaren kunstmatige intelligentie', ‘1.000 AI-experten pleiten voor tijdelijke stop op ontwikkeling AI’, 'OpenAI-CEO opgevorderd voor hoorzitting Amerikaans Congres’.

Je moest de voorbije maanden al onder een rots leven om te ontsnappen aan de stroom onheilspellende berichten die de lancering van ChatGPT eind vorig jaar op gang bracht. De intuïtieve chatbot van het Amerikaanse bedrijf OpenAI staat garant voor de eerste echte commerciële doorbraak van generatieve AI bij het grote publiek. In slechts twee maanden tijd wist het platform 100 miljoen gebruikers te lokken. Facebook deed daar destijds 4,5 jaar over.

‘Het is beter te vragen wat de komende tien jaar niet zal veranderen’, antwoordde Jeff Bezos ooit.

Generatieve AI blijkt niet de zoveelste Silicon Valley-hype te worden, zoals de metaverse, NFT’s en cryptomunten. Daar werd aanvankelijk veel buzz rond gecreëerd maar het draaide uit op teleurstellingen. ChatGPT, Bard, Bing, DALL-E en Gato zijn echter een gamechanger die in geen tijd volledige industrieën op hun kop dreigen te zetten.

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs schat dat generatieve AI de komende tien jaar 7.000 miljard dollar zal toevoegen aan de wereldeconomie en de globale productiviteitsgroei met 1,5 procent zal doen toenemen. Bedrijfswinsten van beursgenoteerde bedrijven zouden in dezelfde periode met 30 procent toenemen, terwijl wereldwijd meer dan 300 miljoen jobs op de helling komen te staan.

Een doorgedreven automatisering dreigt niet langer alleen jobs te vernietigen van arbeiders die repetitieve taken uitvoeren maar ook die van kenniswerkers die voornamelijk bogen op creatieve en analytische vaardigheden. Schrijvers, copywriters, graphic designers, leerkrachten, professoren, journalisten, boekhouders en bankiers mogen de komende jaren de nodige concurrentie van ChatGPT en consorten verwachten.

Bedrijven en organisaties met enige tegenwoordigheid van geest beginnen het best aan een strategische oefening waarbij ze zich de volgende vragen stellen. In welke mate zet generatieve AI ons businessmodel op het spel? Hoeveel van onze producten en diensten kunnen irrelevant worden door generatieve AI? Hoe groot wordt het aandeel van generatieve AI op onze werkvloer tussen nu en tien jaar? In welke mate moeten onze werknemers bijgeschoold worden om deze toepassingen te gebruiken?