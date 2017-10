Hup, sportvrouwen!

‘Mochten buitenaardse wezens ooit onze planeet bezoeken en onze schoolboeken lezen, dan zouden ze geen flauw benul hebben van wat vrouwen allemaal bijdragen aan de maatschappij.’

De kloof tussen vrouwen- en mannensport lijkt ­stilaan gedicht. De loonkloof daarentegen blijft wijd. En nergens gaapt ze breder dan in het voetbal.

Die stevige woorden zijn van Rae Blumberg, professor sociologie aan de University of Virginia. Ze onderzocht schoolboeken uit alle hoeken van de wereld en kwam tot de onthutsende vaststelling dat vrouwen, als ze al aanwezig zijn in de teksten, bijna steevast in een ondergeschikte en onderdanige rol worden geduwd. Zo worden in Pakistan alle politici afgebeeld als mannen. In Turkije droomt een jongetje ervan om dokter te worden, terwijl een meisje zwijmelt bij de gedachte aan een witte trouwjurk. In Italië wordt dan weer een lijstje van tien beroepen geïllustreerd met mooie prentjes, alleen staat er geen enkele vrouw tussen.

Blumbergs onderzoek werd opgepikt door Unesco, de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur. Die kon meteen een kanttekening plaatsen bij de positieve berichten over het groeiende aantal meisjes dat wereldwijd naar school gaat. Doordat ze op jonge leeftijd ingelepeld krijgen dat vrouwen zich voornamelijk bezighouden met het huishouden en de zorg voor kinderen en ouderen, fnuik je hele generaties jong talent in de knop. Meisjes gaan dan eerder de richting inslaan die van hen wordt verwacht, dan kiezen voor wat ze zelf zouden willen.

Meisjes die wel het patroon doorbreken, door bijvoorbeeld sportvrouw te worden, krijgen daar maar weinig voor terug. Ze waren de afgelopen maanden niet van de voorpagina’s weg te slaan: Nafi Thiam, Nina Derwael, de Yellow Tigers, de Red Flames,… Allemaal vrouwen die op hun eigen manier een plafond hebben doorbroken. Die soms zelfs scoren in sporten die tot voor kort werden gedomineerd door mannen, het voetbal bijvoorbeeld. De kloof tussen vrouwen- en mannensport lijkt stilaan gedicht.

Fooi

De loonkloof daarentegen blijft wijd. En nergens gaapt ze breder dan in het voetbal. De Oranjevrouwen bijvoorbeeld knokten zich afgelopen zomer door het EK en haalden de Europese titel binnen. Daarvoor werden ze beloond met wat de Nederlandse voetbalanalist Hugo Borst ‘een fooi van 16.000 euro per persoon’ noemt. Ter vergelijking: een Belgische Rode Duivel krijgt per gewonnen wedstrijd een winstpremie van 8.000 euro. Zijn vrouwelijke evenknie moet het stellen met 400 euro. Bruto.

Kritiek op die schrijnende ongelijkheid wordt gepareerd met de verwijzing naar de grotere spektakelwaarde, de hogere aantallen toeschouwers en de vettere sponsorcontracten in het mannenvoetbal. Maar wat dan te zeggen over de marathon van Brussel? De mannelijke winnaar kreeg daar 1.000 euro van de sponsor Belfius, voor de vrouwelijke winnaar was er amper 300 euro. Nochtans hadden ze dezelfde afstand afgelegd. Pas na ingrijpen van de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) werd dat rechtgezet.

Noorwegen

Zoals zo vaak in heikele genderkwesties wordt ook deze keer gekeken naar de positieve(re) signalen uit de Scandinavische landen. Meer bepaald uit Noorwegen, waar de voetbalbond besliste het budget voor de vrouwenselectie op te trekken naar het niveau van de mannenploeg. De heren waren zelfs bereid een deel van hun commerciële inkomsten af te staan aan hun vrouwelijke collega’s. Een positief voorbeeld volgens Tessa Wullaert, spits bij de Red Flames. Ze riep prompt Lukaku en co. op om dat voorbeeld te volgen. ‘Niet haalbaar’, zegt CEO Koen De Brabander van de Belgische Voetbalbond. ‘Vrouwenvoetbal heeft niet dezelfde economische waarde.’

Blijkbaar moeten vrouwen vele malen meer en beter presteren dan hun mannelijke evenknieën om op een gelijke behandeling te mogen rekenen. En dan moet er nog gebedeld worden bij diezelfde mannen.

De adder schuilt ook deze keer onder de grasmat. Wie het palmares van de Noorse vrouwenploeg (een keer wereldkampioen, twee keer Europees kampioen, en olympisch goud) legt naast dat van de mannen (niets), komt tot een vreemde conclusie. Blijkbaar moeten vrouwen vele malen meer en beter presteren dan hun mannelijke evenknieën om op een gelijke behandeling te mogen rekenen. En dan moet er nog gebedeld worden bij diezelfde mannen.

Mooi is dat. Je zou haast nog hopen dat er buitenaardse wezens landen om eindelijk eens eerlijke doelpunten in gendergelijkheid te scoren.