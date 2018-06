Hysterie is uit den boze

In verwarrende tijden moeten zoveel mogelijk mensen beseffen hoezeer fundamentele waarden en economische welvaart vervlochten zijn. Francis Fukuyama, de auteur van ‘The Origins of Political Order’, onderstreept de bescherming van eigendomsrechten, de integriteit van het gerechtelijk systeem, open markten (geen toetredingsbarrières), geen overgereguleerde arbeidsmarkt en goede bankroetprocedures. We moeten heel nuchter en sec evalueren in hoeverre die fundamenten onder druk staan en hoe we het best aan die druk kunnen weerstaan.

In Europa wordt te weinig onderkend dat de Verenigde Staten een traditie hebben van presidenten met populistische trekjes.

Die fundamenten zijn niet voortdurend versterkt in een lineair proces. Soms waren zijpaden nodig om met het maatschappelijk ongenoegen om te gaan.

In Europa wordt te weinig onderkend dat de Verenigde Staten een traditie hebben van presidenten met populistische trekjes. Dat Trump bereid is tot handelsoorlogen is uiteraard verontrustend. Blijven die beperkt tot enkele producten of tasten ze het mondiaal commercieel weefsel aan? Dat moet nog blijken. Ook de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan hield een dreigend protectionistisch discours tegen Japan, dat toen opkwam. Waarop vele Japanse mastodonten vestigingen neerpootten in de VS. Achteraf bekeken bleek Reagans demarche een middel om nieuwe industriële evenwichten te creëren die minder ontwrichtend waren dan gevreesd.

Schermvullende weergave ©BELGAIMAGE

Verder terug in de tijd vreesden de Amerikaanse founding fathers de ondergang van de republiek als de politieke ontwikkeling en de economische emancipatie niet hand in hand gingen. Hoe kan je het lot van de natie in de handen leggen van een ongeletterde massa vooraleer die hoger op de welvaartsladder staat, vroegen ze zich af. Als ze eenmaal meer geletterd zijn, zullen mensen zich minder gemakkelijk wenden tot simplistische opvattingen waarbij ze de macht van de meerderheid gebruiken om de welvaart van een minderheid te plunderen. Dat was toen toch de hoop, en het blijft de uitdaging voor vele zich ontwikkelende landen.

Migratie

Democratische waarden appreciëren is een cumulatief proces. Het betekent ook dat nieuwe democratieën gemakkelijk kunnen hervallen in autocratie, als ze een lange autocratische voorgeschiedenis hebben. Maakt Egypte een economische heropstanding? Blijft China hangen in de groep van de middeninkomenslanden? Dit zal vooral afhangen van fundamentelere instellingen, die er al dan niet kunnen komen. De historicus Niall Ferguson vermeldt de wetenschappelijke revolutie, de moderne geneeskunde, de consumentenmaatschappij, de economische concurrentie en het heel ingewikkelde kader dat het ondernemerschap aanmoedigt.

Politici negeren nog een andere wetmatigheid van natiestaat en economie, niet zonder ernstig gevaar voor de maatschappij: de spanning tussen ongecontroleerde migratie en een uitgebreide welvaartsstaat. Het lijkt erop dat meer en meer politici niet langer het hoofd in het zand stoppen. Het dilemma van migratie voor een welvaartsstaat is een speciaal geval van een bredere tegenstelling tussen democratische politiek, de natiestaat en diepe economische integratie.

Uiteindelijk moeten de checks and balances in de VS zelf hun werk doen. Wij moeten vooral onze eigen strategie bepalen én ze volgen.

Je kan het Europees project zien als een antwoord op wat Harvard-professor Dani Rodrik het trilemma van de wereldeconomie noemt. Wie gehecht is aan de natiestaat informeert zich best over de spanning in de combinatie van democratische politiek, natiestaat en economische integratie. Door de globalisering moet je vaker oplossingen zoeken op internationaal niveau, en dat doet afbreuk aan de soevereiniteit van de natiestaat. Het moet nog blijken in hoeverre die ambitie realistischer is dan bijvoorbeeld de goudstandaard. Die maakte het mogelijk om de natiestaat te verzoenen met economische integratie, maar liet wel minder ruimte voor politieke arbitrage. De hoop was dat in Europa de kloof tussen de inzichten en de waarden van de verschillende gemeenschappen gedicht kon worden, om met die tegenstellingen om te gaan.