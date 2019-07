‘I owe my soul to the company store'

Kent u het concept scrip? Eerlijk, ik ben van opleiding bedrijfspsycholoog, maar had het woord nog nooit gehoord. Deze week vertel ik u wat scrip is, waarom het plots opnieuw relevant is en waarom u de rest van de dag met het deuntje ‘Sixteen Tons’ in uw hoofd zal rondlopen.

OK, eerst scrip. Dat is een Engelse term die staat voor alternatieve betaalmiddelen. Als u vrijwilligers een geschenkbon geeft, is dat een scrip. Je kan met zo’n voucher iets kopen tegen een vooraf bepaalde waarde, maar alleen in een bepaalde winkel. Scrip is in België courant. Als u met ecocheques betaald wordt, is dat een vorm van scrip.

Schermvullende weergave ©RV DOC

Die ecocheques kunt u niet inruilen voor geld; u kunt er in het buitenland niet mee betalen en kunt ze niet vrij aanwenden. Nee, de wetgever heeft bepaald dat u er alleen een beperkt aantal ecovriendelijke producten mee kunt kopen. Vanaf september kunt u er ook steps, eenwielers en hoverboards mee kopen. Absurd, maar dat is niet mijn punt vandaag.

Scrip kreeg een bijzonder slechte naam in de 19de en 20ste eeuw in de Verenigde Staten. Landarbeiders en mijnwerkers werden in scrip betaald door hun werkgever. Omdat katoenvelden en mijnen vaak op afgelegen locaties lagen, hadden werkgevers en werknemers weinig mogelijkheden om contant geld op te nemen. Daarom creëerde de werkgever een alternatieve bedrijfsmunt, een soort token zoals casinofiches, waarmee de werknemer in de lokale winkels inkopen kon doen.

De libra roept bij sommigen de herinnering aan scrip op: alternatieve betaalmiddelen die in de 19de eeuw een erg slechte naam kregen in de VS.

Die lokale winkels waren echter ook in handen van het bedrijf. Dat betekende dat arbeiders hun zuurverdiende scrip onmiddellijk weer moesten afgeven in de bedrijfswinkel. Mijnwerkers werden ook verplicht hun veiligheidsuitrusting in de bedrijfswinkel te kopen, aten ’s middags en ’s avonds in het bedrijfsrestaurant en niet zelden betaalden ze ook huishuur aan hun werkgever; allemaal in scrip. Daardoor hanteerden werkgevers woekerprijzen in hun winkels, zonder dat de werknemer daar iets kon tegen inbrengen. Waar kon hij immers naartoe met zijn bedrijfsspecifieke scrip?

Werkgevers kregen zo steeds meer macht over het leven van hun werknemers, levenslang met schulden aan hetzelfde bedrijf verbonden. Dat is het verhaal dat de klassieker ‘Sixteen Tons’ aanklaagt: Elke dag heeft de mijnwerker wat meer schulden; hij klaagt dat zelfs Sint-Pieter hem niet kan komen halen, want ‘I owe my soul to the company store’.

Scrip kwam vorige week in de actualiteit door Alexandria Ocasio-Cortez, nickname AOC. De rijzende ster van de Democraten ondervroeg in het Huis van Afgevaardigden de cryptodirecteur van Facebook over de libra. Eerder had Facebook aangekondigd dat het met een consortium van bedrijven, waaronder eBay, Uber, PayPal, Spotify en Visa, een eigen munt wilde invoeren, de libra. AOC vergeleek de libra met scrip. Hoewel het opzet nog onduidelijk is, zou de libra een alternatief betaalmiddel zijn dat volledig onder controle staat van een groep bedrijven. Daardoor zouden die sociale controle kunnen uitoefenen.

Scenario

Is de libra scrip? Moeilijk te zeggen; hij staat tegenover een korf internationale munten en lijkt dus vrij inwisselbaar. Al lijkt het volgende toekomstscenario niet geheel onmogelijk. Het is 2025, je bent een werknemer van Facebook die in libra uitbetaald wordt. Die libra heb je nodig om een Uber naar het werk te nemen. Uber werkt heel goed en heeft bijna volledig het openbaar vervoer vervangen; alleen jammer dat je er enkel met libra’s kunt betalen. Je kunt ook met Lyft rondrijden, maar Lyft zit in een consortium met Amazon en laat je enkel met de amaly-munt betalen. Natuurlijk, je PayPalaccount laat toe libra’s in amaly om te zetten, maar daar rekent de Facebook-partner 3 procent kosten voor aan.

Eigenlijk heb je alleen libra’s nodig om te kunnen leven. Met je Facebook-account kan je op eBay werkelijk alles kopen. Af en toe heb je wel spijt van je aankopen, want onderzoek heeft aangetoond dat mensen met tokens, net als in een casino, meer risico’s nemen en impulsaankopen doen. Libra laat je ook toe een all-inclusive Airbnb-reis te maken. Je mist dan wel de gezelligheid van een lokaal restaurant, maar dan moet je met je Visa-kaart geld afhalen in de lokale munt en dat kost je 5 euro en 2 procent transactiekosten.