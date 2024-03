Iets anders dan migratie

PS-voorzitter Paul Magnette lanceert een een all-you-can-eatbuffet aan voorstellen, met als klap op de vuurpijl de 32 urenweek zonder loonverlies. Maar misschien zit achter zijn verlanglijstje ook een uitnodiging, schrijft Hind Fraihi.

Is de zak van Sinterklaas gekaapt door PS-voorzitter Paul Magnette? Daar leek het wel op tijdens ‘De afspraak op vrijdag’. Magnette herhaalde er zijn wel heel uitgebreide verlanglijstje van het verkiezingscongres van de Parti Socialiste: drie rustdagen per week voor 55-plussers, extra vrije tijd voor jonge ouders, en voor alle werkenden persoonlijke dagen boven op het betaalde verlof. Met als klap op de vuurpijl de 32 urenweek zonder loonverlies. En dat in budgettair precaire tijden.

In Vlaanderen stak een voorspelbare storm van protest op, al beperkte die zich vooral tot variaties van ‘onhaalbaar en onbetaalbaar’. Daarna keerde het politieke debat algauw terug tot de orde van de dag: migratie. Volgens recent opinieonderzoek van De Standaard en VRT NWS is dat het thema waarvan de Vlaming wakker ligt. Meer dan van pakweg koopkracht en gezondheidszorg.

Als het politieke bedrijf kan worden vergeleken met een voetbalwedstrijd, is het Vlaams Belang overgeschakeld op rugby.

Het all-you-can-eatbuffet aan voorstellen van Magnette kan niet los worden gezien van de immer groeiende dreiging van de PTB. De radicaal-linkse partij is al de grootste in Brussel en volgens analisten zit ze nog niet aan haar sociologisch plafond. Zeker niet in een regio als Franstalig België, waar de proteststem zich vooral uit door gewoon thuis te blijven op de dag van de verkiezingen. De PS-voorzitter zet hoog in, in de hoop de eigen achterban te binden.

Tegelijk is Magnette niet blind voor het gevaar van een groeiend Vlaams Belang voor de regeringsvorming. Niet alleen in Vlaanderen, maar ook federaal. Zijn demarche is daarom ook een uitgestoken hand om het eindelijk over iets anders te hebben dan over migratie.

Bochtenwerk

Politici die zich door extreemrechts laten verleiden om elk debat via enig bochtenwerk te herleiden tot migratie winnen daar geen stemmen mee. En al helemaal niet als ze de deur openzetten voor regeringsdeelname van partijen die in de grond racistisch zijn. Dat is les die we kunnen trekken uit de spectaculaire opmars van Geert Wilders bij de Nederlandse verkiezingen.

Voor dergelijke partijen zijn de spelregels van de democratie van geen tel meer. Net als haar zusterpartijen PVV (Nederland) en AfD (Duitsland) bekommert het Vlaams Belang zich weinig om zaken als de grondwet en verdragen over mensenrechten. Als het politieke bedrijf kan worden vergeleken met een voetbalwedstrijd, is het Vlaams Belang overgeschakeld op rugby. Zelfs wie dubieuze voorstellen als een migratiestop naar voren schuift, wordt door extreemrechts getackeld met oproepen tot deportaties.

Politici die zich laten verleiden om elk debat te herleiden tot migratie winnen daar geen stemmen mee.

Analyses die terecht wijzen op het ondemocratische gehalte van dergelijke praktijken vallen op een koude steen bij het kiespubliek van extreemrechts. Hier geldt geen ‘wir haben es nicht gewußt’. De Vlaams Belang-kiezers weten over het algemeen goed waarvoor ze stemmen. Alleen raakt het hen niet. Noch in hun levenswijze, noch in hun hart.

Maar ze zullen van een kale reis terugkomen. De wereld wordt bedreigd door een kwalijke cluster van problemen: klimaatopwarming, oorlogen in Oekraïne en Gaza, voorthollende inflatie… In eigen land komen daar een verwachte besparingsronde van ettelijke miljarden en uit de pan rijzende kosten bij. Die problemen verdampen niet als bij toverslag zodra de migratie tot nul is herleid. Vlaanderen zal niet instant het paradijs voor blanken worden waarvan sommigen nog altijd dromen. Hoogstens schuiven we enkele plekken naar boven op een of andere wachtlijst.