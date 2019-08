Informatieproblemen staan centraal in de nieuwe economie

Door de opkomst van informatienetwerken in de kennis-economie zoals sociale media en platformen die op recensies gebaseerd zijn, duiken informatieproblemen ondertussen in vrijwel elke sector van de economie op.

Volgens de zogenaamde informatie-economie kan een gebrek aan informatie, of een ongelijke verdeling ervan, tot arrangementen leiden die in het beste geval afwijken van de klassieke economische theorie uit de schoolboeken en in het slechtste geval handelen en markten eenvoudigweg onmogelijk maken. Werkgevers betalen bepaalde werknemers meer dan wat de markt dicteert om hen aan het bedrijf te binden of hun productiviteit ten voordele van dat bedrijf te stimuleren. Sollicitanten verzamelen diploma’s van toonaangevende scholen of betrouwbare getuigenissen van extracurriculaire activiteiten om aan de onwetende potentiële werkgever duidelijk te maken dat ze écht beter zijn dan hun soortgenoten. Hele industrieën – van 2dehands.be tot McKinsey, van autoverkopers langs Vlaamse steenwegen tot popsterren en A-merken – staan of vallen met hun reputatie.

Soortgelijke fenomenen komen in heel wat meer markten voor. Door de opkomst van informatienetwerken in de kennis-economie zoals sociale media en platformen die op recensies gebaseerd zijn, duiken informatieproblemen ondertussen in vrijwel elke sector van de economie op. Hoe kennis ontwikkeld en gedeeld wordt, hoe ideeën worden geproduceerd en verhandeld, hoe technologie wordt opgepikt en welke standaard uiteindelijk overblijft: het zijn nieuwe vragen die het klassieke economische vraagstuk rond de allocatie van schaarse middelen uit de focus hebben verdreven.

Critici stelden dat de neoklassieke economie informatieproblemen had genegeerd waardoor heel wat economische ‘wetmatigheden’ de toets met de werkelijkheid niet goed doorstonden. Toch is de aandacht voor informatie niet geheel nieuw. In het debat rond planeconomieën tijdens de jaren 30 gebruikten Friedrich Hayek en anderen in de ‘Oostenrijkse’ traditie onvolmaakte informatie en gedecentraliseerde kennis als argumenten voor de markt en een liberale orde. De bijdragen van de voorbije decennia benadrukten daarentegen dat informatieproblemen net het falen van de markt in de hand werkten. Terwijl Hayek zich richtte op het verspreid karakter van informatie en op de capaciteit van de markt om die snippers informatie samen te brengen, focuste de nieuwe strekking op de informatie-asymmetrie in een specifieke transactie waar de ene partij informatie heeft waarover de andere niet beschikt.

Hayek was ervan overtuigd dat de markt de ongelijkmatige verdeling elimineerde door de relevante aspecten van die verspreide kennis in openbare marktprijzen te onthullen. Voor de adepten van marktfalen kan asymmetrie niet door uitwisseling worden overwonnen omdat de ongelijkmatige verdeling van informatie afbreuk doet aan elke poging tot een wederzijds voordelige transactie.

Informatie is een risico geworden.

Informatie is een risico geworden. Omgekeerd zijn risico’s en de moeilijkheid of onmogelijkheid zich ertegen te verzekeren in essentie terug te brengen op een gebrek aan informatie over de verzekerde.

Het is niet onbelangrijk op te merken dat Hayek het woord ‘kennis’ verkoos boven ‘informatie’. Informatie suggereert een collectie van afgelijnde stukjes ‘datum’ terwijl ‘kennis’ meer ruimte biedt voor de toepassing van praktische wijsheid, stilzwijgende kennis en interpretatie. Tussen die beide visies op markten en kennis bestaat een spanningsveld waarin het feit dat informatie, of kennis niet gecentraliseerd is tot erg verschillende conclusies kan leiden. Begrijpen hoe markten overwinnen en overwonnen worden door informatieproblemen is misschien het centrale probleem in de economie vandaag.

Uit het idee van asymmetrische informatie ontstond de theorie van signaleren waarbij de ene partij alles uit de kast haalt om aan de tegenpartij duidelijk te maken dat ze betrouwbaar is, geen risico vormt en het goed voor heeft met de ander. Informatieproblemen moeten ernstig genomen worden maar dat betekent niet dat altijd alternatieve oplossingen te vinden zijn, die even performant als de markt de overdaad aan informatie verwerken door middel van het prijsmechanisme.

In een ‘volmaakte’ markt drijft concurrentie de verkoopprijzen naar de kostprijs van de op een na efficiëntste producent-verkoper. Om concurrentie te doen werken moeten verkopers die tegen een lagere prijs willen verkopen daar de vruchten van kunnen plukken.

In eerste instantie moeten ze al gevonden worden. Dat is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. De moeite en de kosten die consumenten zich getroosten op zoek naar het meest ‘economische’ aanbod zijn vaak niet min. Als alle informatie vrij en onmiddellijk beschikbaar is, zou een aanzienlijk deel van die zoekkosten vermeden kunnen worden. In werkelijkheid beweegt het gebrek aan informatie consumenten ertoe bij hun vaak willekeurige oorspronkelijke leverancier te blijven hangen, ook al is dat niet de beste oplossing voor hen. Zoekkosten hebben een lock-ineffect en verkopers worden bestraft als ze toch lagere prijzen aanrekenen. Elke verkoper is, in een soms heel beperkte zin, een monopolist.

Wie dacht dat de komst van het internet en e-commerce de zoekkosten naar nul reduceerden, is eraan voor de moeite. Verkopers zijn nu vaak makkelijker te vinden maar in plaats daarvan duiken problemen van kwaliteit op. Om die op te lossen moet opnieuw moeite worden gedaan: online recensies gelezen, testbestellingen geplaatst enzovoort. Ook dat zijn transactiekosten.