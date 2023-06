Installeer een Vlaamse Toekomstraad

Vlaanderen moet een Wetenschappelijke Toekomstraad oprichten, naar Nederlands model.

In de beste wereld wordt de politiek gevoed door deskundige, multidisciplinaire, academische langetermijnstudies over maatschappelijke uitdagingen. De best and brightest in Vlaanderen in verschillende vakgebieden synthetiseren hun expertise en leggen die met gezag voor aan beleidsmakers. Politici kunnen, gestuurd door een verantwoordelijkheidsethiek die hun handelen toetst aan de doordachte inschatting van de langetermijngevolgen van dat handelen, betere en slimmere beslissingen nemen in het belang van de welvaart en het welzijn.

De inzichten van die studies sijpelen in de ideale wereld in gevulgariseerde vorm door tot bij de attente burger, via een actief betrokken middenveld en via de vierde macht. Die burger is dan beter gewapend om bij verkiezingen zijn informed consent te geven aan het politiek project van zijn keuze.

Tijdens de derde editie van het Verrekijkerssymposium in de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten kreeg een select publiek een boeiend debat gepresenteerd over de rol van de wetenschap in de verkenning van de toekomst. Met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als voorbeeld van hoe het kan - en moet - ging het publiek van vooral academici, leidinggevende ambtenaren en politieke sherpa’s op zoek naar de contouren van een formule voor Vlaanderen.

Een kopie van het Nederlands model zou in Vlaanderen om tal van redenen wellicht niet werken. Een Vlaamse Wetenschappelijke Toekomstraad oprichten die daar in de buurt van komt, zou absoluut een meerwaarde zijn. Dat platform zou twee doelen dienen: het voeden van het politiek en maatschappelijk debat op basis van breed gedragen, rigoureus en multidisciplinair academisch onderzoek. En het populariseren van academisch inzicht om de geïnformeerde burger beter te beschermen tegen het corrosief discours van populisten en demagogen wier favoriete instrument om macht te vergaren desinformatie is.

Politieke cultuur

De rapporten van dat platform kunnen een sanitair effect hebben op de politieke cultuur. In Nederland is de regering verplicht gemotiveerd te reageren op WRR-rapporten. Dat dwingt haar na te denken over de bevindingen en hun implicaties voor het beleid op de lange termijn. De regering reageert met een gemotiveerd schrijven aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Wetenschap wordt vandaag gebruikt om de korte termijn te dienen.

De wisselwerking tussen de Nederlandse regering, de WRR en de Tweede Kamer vind ik bijzonder inspirerend. Neem de adviesaanvraag over de impact van kunstmatige intelligentie op maatschappelijke waarden die het kabinet indiende bij de WRR. De regering in Den Haag maakte haar reactie op het rapport bekend via de voorzitter van de Tweede Kamer.

De WRR typeert AI als een systeemtechnologie die invloed heeft op de hele samenleving. De Nederlandse regering beaamt de grote opportuniteit en de uitdaging die uitgaan van de technologische omwenteling waarvan AI het kloppend hart is. Tegelijk zien ze dankzij het rapport de talrijke uitdagingen die nieuwe digitale technologieën meebrengen, zoals de digitale kloof en groeiende ongelijkheid. Ook de uitdagingen over veiligheid, de rechtsstaat, democratie, mensen- en grondrechten en het concurrentievermogen nopen de regering tot preventief handelen.