Institutionele meccano helpt Europa niet verder

13 september 2017. De voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker geeft zijn State of the Union speech voor het Europese Parlement in Straatsburg. © AFP

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, zette zijn jaarlijkse State of the Union in Straatsburg sterk in. Hij bracht woensdag overtuigende boodschappen over handelspolitiek en migratie. Hij had oog voor de zorgen van kiezers over Chinese dumping en chaos aan de buitengrenzen, zonder Europa’s open economie en gastvrijheid te loochenen. Ook kantte hij zich resoluut tegen een ‘Unie met meerdere snelheden’, met de wens alle lidstaten zo snel mogelijk in de euro en Schengen te halen. Dit was op zijn minst een welkome poging om de breuk tussen Oost- en West-Europa te lijmen, een laatste appel aan de opstandige regeringen in Boedapest en Warschau om zich in de kring te scharen en zich geen tweederangslidstaat te voelen.

Helaas kon de Luxemburger het aan het slot van zijn rede niet laten een greep in de kist met institutionele meccano te doen. Zijn opvallendste voorstel was het ‘fuseren’ van het voorzitterschap van de Commissie (Junckers rol) en dat van de Europese Raad van regeringsleiders (Donald Tusk). In het Brusselse jargon: een ‘dubbele hoed’. Juncker noemt efficiëntie als argument. Dat het logischer lijkt voor burgers en buitenlandse leiders geldt ook als pre. De figuur zou worden gekozen op basis van de Europese Parlementsverkiezingen; Juncker deed alsof het - zonder verdragswijziging - al in 2019 zou kunnen. De Nederlandse premier Mark Rutte schoot het idee prompt af als overbodige ‘visie’. De Deense premier Lars Løkke Rasmussen tweette dat we ‘niet competenties en rollen’ moeten vermengen. Uit de kringen rond Macron en Merkel bleef het nog stil.

Als de EU-landen al meer samen doen dan tien jaar geleden komt dat doordat geopolitieke crises het besef van gedeelde belangen hebben versterkt.

Waarom is het samengaan van beide rollen zo’n slecht idee? Een Europese super-voorzitter zou een politieke revolutie betekenen en alle institutionele evenwichten in de Unie verstoren. De ambtelijke onafhankelijkheid van de Commissie, in haar oordelen over nationale begrotingen of mededingingszaken, komt in het geding. Alleen al daarom al is het twijfelachtig of de fusie zonder verdragswijziging kan. De Europese Raad, een onmisbare gezagsbron als plotse gebeurtenissen om een gezamenlijk optreden van regeringen en instellingen vragen, riskeert slagkracht te verliezen. De Commissie meent er sterker uit te komen. Federalistische europarlementariërs applaudisseren. Ook in België bestaat om die reden sympathie voor het plan. Maar zoals oud-Raadsvoorzitter Herman Van Rompuy in zijn tijd zei: ‘Voorstanders gaan ervan uit dat de Commissievoorzitter dan ook Europese-Raadsvoorzitter wordt, maar...’ - en dan glimlachte hij mysterieus - ‘wie zegt dat niet het omgekeerde gebeurt?’

Dubbele hoed

Als burgers dragen wij de Unie in onze nationale en EU-hoedanigheid: de twee executieve leiders weerspiegelen dat. De Commissievoorzitter ontleent zijn positie aan de uitslag van de Europese verkiezingen, de Europese Raadsvoorzitter, gekozen door nationale regeringsleiders, indirect aan de uitslag van de opgetelde nationale verkiezingen. Als je die constitutionele lijnen gaat kruisen, raken verantwoordelijkheden in de knoop. Wie spreekt namens wie?

De ‘dubbele hoed’ is één keer geprobeerd, in de buitenlandpolitiek. Het was geen succes. Federica Mogherini is zowel hoge vertegenwoordiger bij de Raad als vicevoorzitter van de Commissie, net als Catherine Ashton eerder. In plaats van Brusselse en nationale middelen en bevoegdheden samen te brengen, zoals het oogmerk was, valt ze ertussen en gaat ze vaak haar eigen gang. Als de EU-landen al meer samen doen dan tien jaar geleden komt dat doordat geopolitieke crises het besef van gedeelde belangen hebben versterkt, niet dankzij de institutionele meccano.

Het Europese politieke stelsel is met goede reden niet in één hand gelegd. Het weerspiegelt machtsevenwichten en cultuurverschillen, hervormt zich als de situatie erom vraagt, waarborgt ieders inbreng en vrijheden. Het vraagt altijd om een samenspel van de betrokkenen, zoals in elke westerse democratie gebruikelijk is. Dat kan prima: het duo Van Rompuy-Barroso (2009-2014) werkte in tandem. Ook Junckers grote voorbeeld, Jacques Delors, liet het in zijn beste dagen zien. Laten we daarom aan de slag gaan met de instellingen die we hebben.