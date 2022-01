Is de toekomst aan de introverte leider?

Professor management aan de University of New South Wales in Sydney

Een groot misverstand van het afgelopen jaar was dat introverte mensen beter gedijen in tijden van sociale isolatie.

World Introvert Day stond afgelopen zondag op de kalender. Uitbundige tafelspringers voelen zich misschien als een vis in het water op luidruchtige nieuwjaarsrecepties, voor introverte mensen is deze periode vaak een beproeving. Twee januari is daarom een dag voor de introvert. Toegegeven, u kunt met de ogen rollen bij een zoveelste ‘feestdag’. Het kan echter geen kwaad de misverstanden over introversie tegen het licht te houden.

Het afgelopen jaar kwam daar een hardnekkig misverstand bij. De vraag komt terug op elk webinar over hybride werken: ‘Is de veranderde werkomgeving een voordeel voor introverte mensen?’ Het antwoord is nee. Studies tonen het omgekeerde aan. Introverte mensen ervaarden meer stress, angst, eenzaamheid en depressie tijdens de coronaperiode. Hoe kan dat? Houden introverte mensen niet net van een stille omgeving met beperkte sociale contacten? Niet noodzakelijk.

Een introverte persoonlijkheid is geen stoornis of een hersenafwijking. Het is een veel voorkomende en perfect normale manier van zijn. Introverte mensen reageren gewoon iets anders op sociale situaties dan extraverte mensen. Terwijl extraverten graag in het middelpunt van de belangstelling staan en gestimuleerd worden door de aandacht van andere mensen, vermijden introverten liever het voetlicht. Het is niet zo dat introverten andere mensen mijden of geen energie krijgen van gesprekken of van sociaal contact, maar ze zijn gevoeliger voor langdurige overprikkeling in sociale situaties. Ze trekken zich liever terug om tot rust te komen in een klein gezelschap of alleen.

Adam Grant, organisatiepsycholoog aan de Wharton School en een notoir introvert, formuleert het zo: 'Introvert zijn gaat niet over waar je energie uit haalt, maar over hoe je omgaat met prikkels.' Wellicht is dat te veralgemenend. Er bestaat geen duidelijke tweedeling tussen extravert of introvert. Het is een continuüm. De meeste mensen hebben een beetje van beide. Iemand die eerder introvert is in een druk gezelschap, kan een begeesterende entertainer zijn op het podium.

Thuiswerksituatie

Op zich is er helemaal geen probleem met het sociale leven van introverten. Maar extraverten hebben wel enkele voordelen. Ze leggen makkelijker nieuwe contacten en bouwen snel een netwerk op. Ze maken een goede eerste indruk en worden door hun assertiviteit en enthousiasme sneller gezien als een leider. Je kan je zo voorstellen hoe extraverten de virtuele Zoom-omgeving naar hun hand zetten. Niet alleen zijn ze dominanter en praatvaardig in online meetings, ze vinden het ook evident de hulp in te roepen van hun netwerk als het wat minder gaat. Dat zullen introverte mensen minder snel doen. De thuiswerksituatie voelde in het begin misschien comfortabel, maar hun voorzichtigere manier om sociaal contact te leggen past niet altijd bij de snelle, oppervlakkige Zoom-vergadercultuur.

De hybride werktoekomst kan echter ook positief zijn voor introverten. Extraverten klimmen doorgaans makkelijker op tot leidinggevende posities in organisaties. Maar ze zijn daarom geen betere leiders dan introverten.