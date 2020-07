Is een goede CEO van alle markten thuis?

Op de kleine Belgische markt van bedrijfsleiders wordt vaak in dezelfde vijver gevist. CEO’s komen zo aan het hoofd van ondernemingen die mijlenver verwijderd lijken te staan van hun vroegere ervaringen.

Oud-VRT-CEO Paul Lembrechts komt aan het hoofd te staan van de noodlijdende modegroep FNG. Karel Van Eetvelt verkast als CEO van de financiële belangenorganisatie Febelfin naar RSC Anderlecht. Van media naar mode, van banken naar voetbal.

Geef toe, het intrigeert. Als u en ik voor een job solliciteren, wordt daar steevast in grote letters ‘relevante ervaring’ gevraagd. Veranderen van sector is niet makkelijk. Gegarandeerd krijg je kritische vragen op je bord over je beperkte kennis van de nieuwe omgeving. Loopbaancoaches geven als advies dat je bij een loopbaanverandering beter kiest: ofwel een stapje hoger op de ladder, ofwel een verandering van sector, ofwel een verhuis naar een ander land of een andere cultuur.

Twee veranderingen combineren is erg uitdagend, drie veranderingen in één keer is mission impossible. Wie een fundamentele loopbaansprong waagt, moet er daarom vaak vrede mee nemen dat hij eerst ervaring moet opdoen op een lager niveau voor hij opnieuw hoger kan mikken. Reculer pour mieux sauter. Maar CEO’s verwerken die veranderingen schijnbaar zonder veel moeite. Spelen vroegere ervaringen en expertise dan helemaal geen rol? Zijn CEO’s multi-inzetbare duizendpoten?

Omringen

Geïntrigeerd leg ik de vraag geregeld voor aan loopbaanexperts, headhunters en bedrijfsleiders. Er zijn believers en non-believers. Sommigen zijn er stellig van overtuigd dat een goede CEO een set van generieke vaardigheden heeft die waardevol zijn in elke industrie en dat een korte inloopperiode volstaat om bedrijfsspecifieke kennis op te pikken. Goede CEO’s omringen zich ook gewoon met de mensen die de juiste expertise en ervaring wel hebben.

Het andere kamp wijst op de vele voorbeelden van CEO’s die gelauwerd werden om hun uitzonderlijke prestaties in een sector, om dan jammerlijk te mislukken in een andere sector. Een CEO is dan misschien wel een stiel apart, zeggen de non-believers, maar jarenlang zorgvuldig opgebouwde bedrijfsspecifieke ervaring en netwerk vervang je niet zomaar.

Als er onder kenners zoveel onenigheid is, heb je een interessante onderzoeksvraag. Daarom heb ik voor u even een duik genomen in de wetenschappelijke literatuur.

Een eerste bevinding: CEO’s doen er wel degelijk toe. De kenmerken van een CEO kunnen een behoorlijke invloed hebben op de financiële prestaties van een bedrijf. Een van de origineelste en luguberste studies zag een directe daling in de financiële prestaties van een bedrijf als een CEO of iemand uit zijn familie onverwacht in het ziekenhuis opgenomen werd of overleed.

Interne promotie

Is het een goed idee om een CEO met generieke managementvaardigheden aan te stellen? Wellicht niet. Studies tonen aan dat de bedrijfsprestaties minder goed zijn, vooral in de eerste jaren, bij de aanstelling van een allround CEO zonder specifieke industrie- of bedrijfservaring. Nochtans krijgen zulke huurlingen vaak hogere salarissen. Een interne CEO-promotie spreekt misschien minder tot de verbeelding, maar geeft gemiddeld genomen betere resultaten.

De allround CEO als multi-inzetbare duizendpoot is een mythe.

Natuurlijk kan een CEO vanuit een andere industrie aangetrokken worden omdat die specifieke vaardigheden aanbrengt die op dat moment bijzonder nuttig zijn voor het bedrijf. Tom Hautekiet is aangesteld als nieuwe CEO van de haven van Zeebrugge. Hij stelt dat hij nul ervaring heeft in de maritieme wereld, maar gerekruteerd werd op basis van zijn ervaring met het opzetten van internationale commerciële netwerken.

Onderzoek bevestigt de effecten van zo’n specifieke CEO-expertise. Als de nieuwe CEO een sterke financiële achtergrond heeft, doet een bedrijf het al snel beter op financiële parameters. Is de nieuwe CEO een technoloog-uitvinder, dan blijkt een bedrijf plots meer patenten te registreren.

Conclusie: de allround CEO als multi-inzetbare duizendpoot is een mythe. Als het doordacht gebeurt, kan een externe CEO wel specifieke vaardigheden en expertise inbrengen die op dat moment strategisch belangrijk zijn voor een bedrijf. Maar het positieve effect van een intern aangestelde CEO, die het bedrijf door en door kent, wordt te vaak onderschat.