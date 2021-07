It’s not just the economy, it’s hr, stupid.

managing director van A Seat At The Table

Belgische hr-professionals horen het niet graag, maar in vergelijking met onze buurlanden heeft België een conservatieve hr-cultuur.

Dankzij een versnelde vaccinatiecampagne en de wellicht iets te genereuze steunmaatregelen van de federale en regionale overheden is het gevreesde bloedbad op de arbeidsmarkt uitgebleven. Het onverwacht snelle herstel van onze economie doet sommige regeringsleden weer dromen van een tewerkstellingsgraad van 80 procent. De Vlaamse regering hoopt dat tegen 2024 te realiseren, de federale tegen 2030. De kans dat een van beide daarin slaagt is ongeveer zo groot als de kans dat Roberto Martinez mij oproept voor de selectie van de Rode Duivels op het WK-voetbal in Qatar.

Een van de grootste struikelblokken blijft de desastreus lage participatiegraad van allochtonen op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen ligt hun tewerkstellingsgraad (20-64 jaar) op 44 procent. Van alle EU-lidstaten kent België de grootste etnische kloof - het verschil in tewerkstellingsgraad tussen autochtonen en allochtonen - op de arbeidsmarkt. Wie werk wil maken van een algemene tewerkstellingsgraad van 80 procent, moet fors investeren in een ambitieus activeringsbeleid gericht op kansengroepen.

In bepaalde kringen heerst het idee dat de belabberde positie van allochtonen op de arbeidsmarkt te wijten is aan structurele discriminatie. Het tegendeel is waar. Nog nooit hebben Belgische bedrijven zoveel inspanningen geleverd om jong divers talent aan te trekken. Daar zijn talloze reden voor. De krapte op de arbeidsmarkt, de nakende war for talent, de toenemende diversiteit van onze samenleving en de verhoogde maatschappelijke gevoeligheid rond diversiteit op de werkvloer.

De voorbije jaren werd ik talloze malen uitgenodigd door bedrijven en organisaties om mee na te denken over hun diversiteit en inclusie (D&I) en rekruteringsbeleid. De gesprekken, of het nu met kmo’s, multinationals, ngo’s of lokale overheden is, verlopen verbazingwekkend genoeg allemaal op dezelfde manier.

Allemaal steken ze van wal met een dramatisch ‘we vinden ze niet!’. Ze hebben allemaal gemeen dat ze diversiteit ter harte nemen, dat ze al jaren inspanningen leveren om jong divers talent aan te trekken, maar merkwaardig genoeg nauwelijks of geen sollicitaties binnenkrijgen van allochtone kandidaten. Uit alle gesprekken blijkt steevast dat bedrijven enorm gefrustreerd zijn dat ze bepaalde doelgroepen niet bereiken.

Bezwaren

Als je echter vraagt naar de gevolgde processen - via welke kanalen ze communiceren, welke netwerken ze aanspreken, hoe ze de vertaalslag maken naar specifieke groepen, welke doelstellingen ze vooropstellen, hoe en of ze diversiteit meten, of ze bereid zijn te sleutelen aan de diplomavereisten, welke belang ze hechten aan attitude versus competenties - dan merk je vaak dat over de meeste van die zaken nooit is nagedacht. De meeste bedrijven tonen zich zeer enthousiast en willen snel schakelen, maar hun goede intenties botsen vaak op de bezwaren van hun hr-afdeling.

Hr-managers zijn vaak zeer moeilijk te overtuigen hun processen te veranderen. Zelfs kleine ingrepen en suggesties worden snel afgeketst. ‘We hebben het altijd al zo gedaan, waarom zouden we dat nu veranderen?’ Belgische hr-professionals horen het niet graag, maar in vergelijking met onze buurlanden heeft België een conservatieve hr-cultuur.

Als we de komende jaren de kwantumsprong naar meer diversiteit op de werkvloer en een tewerkstellingsgraad van 80 procent willen maken, moeten nog veel heilige huisjes sneuvelen en moet gesleuteld worden aan de hr-cultuur van veel bedrijven.

De meeste hr-managers staan te springen om divers talent aan te werven, maar wijzigen liever niets aan hun methodiek. Als we de kwantumsprong naar meer diversiteit op de werkvloer en 80 procent tewerkstellingsgraad willen maken, moeten veel heilige huisjes sneuvelen en moet gesleuteld worden aan de hr-cultuur van veel bedrijven. We gaan de problemen die al decennia aanslepen niet oplossen door altijd dezelfde zaken te herhalen, en dan nieuwe uitkomsten te verwachten.

Het succes van een organisatie staat of valt met de kwaliteit van het talent dat ze kan aantrekken. Net zoals de welvaart van een land staat of valt met het succes van zijn bedrijven en het aantal werkende burgers.

België heeft een overaanbod aan opportuniteiten, jong divers talent en goodwill in het bedrijfsleven. We slagen er helaas nog niet in al dat talent te connecteren en te activeren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor hr. Als hr hun aanwervingsbeleid met dezelfde creativiteit en flexibiliteit vormgeven als de creativiteit en flexibiliteit die zij verwachten van sollicitanten, halen we moeiteloos de mythische tewerkstellingsgraad van 80 procent.

It’s not just the economy, it’s hr, stupid.

Youssef Kobo