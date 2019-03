Je geboortemaand kan je salaris bepalen (en waarom dat belangrijk is)

Afgelopen weekend stapte de 58-jarige Amerikaanse econoom Alan Krueger uit het leven. Zelden was economisch onderzoek zo opwindend als wanneer het ontsproot aan het brein van Krueger. Wie vermoedt een link tussen je geboortemaand en je latere salaris en gebruikt die link om het belang van leerplichtonderwijs aan te tonen? Het onderzoek van Krueger is zelfs relevant voor ons onderwijsdebat.

Krueger was een kampioen in het detecteren van ongewone maatschappelijke fenomenen. Zodra hij een intrigerende situatie had gevonden, benutte hij bestaande data om zijn onderzoeksvragen in een ‘natuurlijk’ experiment te testen.

In een van zijn bekendste experimenten merkte hij op dat de meeste kinderen die vroeger op het jaar geboren zijn (bijvoorbeeld in maart) iets later naar school gaan dan zij die later op het jaar geboren zijn (september). De Amerikaanse schooldistricten die hij bestudeerde, vereisten immers dat leerlingen 6 jaar geworden moesten zijn op 1 januari van het schooljaar waarop ze naar school gingen. Leerlingen die vroeger op het jaar geboren zijn, gaan dus op een oudere leeftijd naar school. Ze zijn immers al 6 jaar op dat moment. Leerlingen die later op het jaar geboren zijn, gaan al op jongere leeftijd naar school want ze moeten dan nog 6 jaar worden. De leerlingen van het begin van het jaar bereikten de leerplichtleeftijd van 16 jaar ook sneller dan leerlingen die meer naar het einde van het jaar geboren waren. Dat betekent dat hun schoolloopbaan een stuk korter duurde.

Zou dat veel uitmaken, die paar maanden? De ongewone situatie bood Krueger een unieke mogelijkheid om het effect van scholingsduur zonder beïnvloedende factoren te onderzoeken. De maand waarin je geboren bent, kan niet beïnvloeden hoe hard of goed je geneigd bent te studeren. Hij stelde vast dat de leerplicht, die de later geboren leerlingen wat langer op de schoolbanken hield, zich vertaalde in een aanzienlijke leerwinst en in een flinke winst in salaris in de latere loopbaan. Krueger toonde niet alleen het belang van de leerplicht aan, maar vooral ook dat elke extra maand scholing een verschil maakt voor de latere loopbaan.

Kleinere klassen

In een ander ingenieus experiment met identieke tweelingen, die met hun gemeenschappelijk genetisch profiel als het ware een controlegroep voor elkaar vormden, stelde hij vast dat elk bijkomend jaar opleiding een latere salarisstijging van 16 procent opleverde. Andere experimenten toonden aan dat kleinere klassen, die bijvoorbeeld van 22 naar 15 leerlingen krompen, leidden tot een leerwinst van 4 procent in het eerste jaar en nadien met 1 procent per jaar. Ook de kwaliteit van de leraars en de tijd die leerlingen op school doorbrengen bleken in zijn experimenten een doorslaggevende rol te spelen in de onderwijsprestaties en het latere loopbaansucces.

Voorzichtigheid is geboden. Zo goed als alle studies werden vorige eeuw uitgevoerd in de Verenigde Staten. Dat maakt een directe vertaling naar onze onderwijssituatie in Vlaanderen moeilijk. Enkele basisprincipes lijken echter relevant voor het onderwijsdebat in Vlaanderen. Een, de kwaliteit van de leraars en wat precies in de klas gebeurt, is ontzettend belangrijk en heeft levenslange effecten voor de leerlingen. Twee, hoe langer de opleiding (of hoe vroeger die start), hoe sterker de leer-en loopbaanwinst. Drie, een systeem van centrale toetsing laat toe nauwkeurig leerwinsten in kaart te brengen.

Kruegers unieke methoden toonden aan dat armoede niet de voedingsbodem van terrorisme is, maar dat terroristen vaak uit de middenklasse komen

Het is droevig afscheid nemen van deze reus in de economie. Met zijn onbegrensde nieuwsgierigheid daagde hij ons denken in de meeste diverse levensdomeinen uit. Zijn unieke methoden toonden aan dat het verhogen van de minimumlonen niet leidt tot een daling maar een stijging van de werkgelegenheid, dat armoede niet de voedingsbodem van terrorisme is, maar dat terroristen vaak uit de middenklasse komen, of dat het digitaal delen van muziek tot een stijging van de verkoop van concerttickets heeft geleid.