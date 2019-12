Jobs, jobs, jobs

Vanuit verschillende hoeken weerklinkt kritiek op het beleid van de vorige federale regering. Die is in bepaalde gevallen terecht. De regering-Michel liet op het vlak van de overheidsfinanciën heel wat kansen liggen, zeker gezien de relatief gunstige economische en politieke omstandigheden.

Op andere vlakken is de kritiek veel minder terecht. Dat geldt zeker voor de arbeidsmarkt. Volgens de recentste cijfers van de Nationale Bank kwamen er sinds midden 2014 netto 317.000 jobs bij, waarvan 70 procent in de privésector. Dat komt overeen met een stijging met 6,5 procent, duidelijk sterker dan gemiddeld in de EU (5,6%) en de buurlanden (4,4%).