Jong geletterd graag

Jongeren krijgen veel te weinig training om te leren omgaan met geld. De risico's zijn navenant.

Het is bij ons thuis een jaarlijks terugkerend ritueel. We maken samen pizza en tijdens het eten bespreek ik de evolutie van het familievermogen het voorbije jaar. Noem het de algemene vergadering van de familie Hinssen, met de kinderen als aandeelhouders. Alles wordt overlopen in, wat had je gedacht, een duidelijke keynotepresentatie. De vastgoedportefeuille, de pensioenopbouw van tak21 en tak23 en IPT (individuele pensioentoezegging), beleggingen in kunst, crypto, aandelen, obligaties, niet-genoteerde bedrijven, en natuurlijk de portefeuille start-ups, met al hun ups en downs. We doen dat al jaren. De eerste keer, denk ik, toen onze zoon nog maar een jaar of 12 was.

Als ik met vrienden spreek, merk ik hoeveel taboes nog bestaan over financiële transparantie tussen de generaties.

Er zijn voor mij drie redenen om dat te doen. Ten eerste vind ik het belangrijk dat de volgende generatie weet waar we financieel mee bezig zijn. Tenslotte komt het merendeel uiteindelijk toch hun richting uit. Het is interessant om (vaak intens) met hen te discussiëren over waar we op kunnen focussen, en waar we risico’s durven te nemen. Of we minder techstart-ups moeten financieren, en misschien meer in de ‘future of food’ moeten investeren, bijvoorbeeld. Of hoeveel risico we in crypto willen nemen.

Een paar jaar geleden hadden we een wat moeilijkere avond. Ik moest mij tegenover mijn aandeelhouders verdedigen: waarom er ineens een AppleChapple - mijn Apple-museum annex kantoor - op de balans terechtkwam. Maar daar hebben ze ondertussen ook het rendement van ingezien, denk ik.

De tweede reden is pragmatisch. Je weet nooit wat kan gebeuren, en dan heb ik liever dat ze voorbereid zijn. Stel dat ik er niet meer ben, of niet meer helder van geest zou zijn, dan weten ze wat er moet gebeuren. Als ik met vrienden spreek, merk ik hoeveel onbegrijpelijke taboes nog bestaan over financiële transparantie tussen de generaties.

Opleiden

De derde reden is misschien nog de belangrijkste: het is een bijzonder aangename manier om de kinderen financieel op te leiden. Ik vind het hallucinant te zien hoe weinig training jongeren krijgen om te leren omgaan met geld, en wat voor risico’s dat met zich meebrengt.

De VRT heeft een flinke lading kritiek over zich heen gekregen naar aanleiding van de documentairereeks 'FIRE: vroeg op pensioen’ op VRT MAX. De kritiek was grotendeels terecht. Maar de realiteit is dat jongeren totaal onvoorbereid zijn op een financiële wereld die sneller dan ooit verandert.

Het is misdadig dat we onze kinderen geen basis over geldzaken meegeven in het onderwijs.

Mijn kinderen zijn de middelbare school voorbij. Jarenlang volgestouwd met levensbelangrijke kennis over de ‘passé composé de l'indicatif’ tot de stamboom van de Habsburgers. Maar helaas totaal onvoorbereid op de financiële realiteit.

Deze generatie komt terecht in een wereld die financieel onzekerder is dan ooit tevoren. Ze wordt verleid tot nieuwe flitsende risicoformules, terwijl ze nog niet eens de basis van de samengestelde intrest begrijpt. En ze moet binnenkort haar grootste financieel engagement op lange termijn aangaat: lenen voor een huis.

Het is misdadig dat we onze kinderen geen basis over geldzaken meegeven in het onderwijs. De volgende generatie is financieel bijna ongeletterd. Dat kan desastreuze gevolgen hebben. Voor je het weet heb je een gat van 31,5 miljard euro. Het huidige instabiele economische klimaat, de renteschommelingen, de huizenhoge inflatie en de opkomst van almaar meer financiële kwakzalvers zijn een recept voor rampen. Tenzij dat de bedoeling is. Zoals Voltaire ooit zei: ‘Le confort des riches dépend d'une offre abondante de pauvres.’