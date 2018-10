Jongeren en democratie

In Marseille werd vorige week het hoofdkantoor van SOS Méditerranée, een van de hulporganisaties die op de Middellandse Zee migranten van de verdrinkingsdood redt, aangevallen en een tijdlang bezet. De daders waren jongeren van het extreemrechtse Génération identitaire. Een fait divers, zou je op het eerste gezicht zeggen. Een banaal incident in de wervelwind van acties en tegenacties die het migratiedebat in Europa oproept.

Het is al te makkelijk te komen met ronkende veroordelingen van het gebrek aan politiek inzicht en engagement van de jongeren.

Echter, in diezelfde week maakte de Nederlandse veiligheidsdienst AIVD bekend dat in Nederland een klimaat is ontstaan waarin rechts-extremisme zich gezwind kan uitzaaien. Een trend die wordt bevestigd door Duitse, Britse en Zweedse veiligheidsdiensten. Alleen al in Duitsland lopen ruim 25.500 mensen rond die zich niet langer schamen om openlijk te dwepen met neonazistisch of fascistisch gedachtegoed.

Nog zorgelijker is de constatering dat hun actiebereidheid zich niet langer beperkt tot het verspreiden van haatboodschappen op de sociale media of het organiseren van bijeenkomsten of betogingen. Een groeiend deel van extreemrechts is bereid het pad van geweld te bewandelen voor een ‘zuivering van Europa’. Vooral jongeren zijn vatbaar voor die verwerpelijke lokroep.

Schermvullende weergave

Even onwerkelijk waren de resultaten van de VRT-enquête bij de ‘first voters’. Jongeren tussen 18 en 23 jaar lijken weinig geïnteresseerd in politiek en kennen nauwelijks hun burgemeester, laat staan de coalitie die hen bestuurt. Een kwart verkiest zelfs een autoritaire leider boven ons democratische model.

Het lijkt alsof onze democratie voor veel jongeren is verworden tot een vervelend klusje. Iets dat ze liever zouden uitbesteden aan ‘sterke figuren’, die pakweg de trams op tijd laten rijden. Het schouwspel van zelfbediening, Twitter-oorlogjes, lethargie, geklungel en vingerwijzen dat onze politiek vaak biedt, is inderdaad weinig verheffend.

74 jaar

Het is bovendien al 74 jaar geleden dat in ons land nog een dictatoriaal regime aan de macht was. Dat is dusdanig lang geleden dat we spektakelmusicals als ‘40-45’ nodig hebben om ons eraan te herinneren hoe het voelt geliefden te zien verdwijnen in het onderdrukkingsapparaat van een autoritaire leider.

De Franse auteur Olivier Guez schrijft in zijn magistrale roman ‘De verdwijning van Josef Mengele’ over dat vergeten: ‘Elke twee of drie generaties, als het geheugen minder wordt en de laatste getuigen van de eerdere bloedbaden overlijden, verdwijnt de rede en komen er weer mensen kwaad propageren. […] Heb wantrouwen, de mens is een kneedbaar schepsel, mensen moeten gewantrouwd worden.’

Het alarmsignaal van het toenemend rechts-extremisme en politieke apathie moet serieus worden genomen.

Daarom moet het alarmsignaal van het toenemend rechts-extremisme en politieke apathie serieus worden genomen. Mensen zijn niet altijd geneigd om het goede te doen. Egoïsme is ons niet vreemd, en vaak onze belangrijkste drijfveer. Democratie mag dan wel de beste staatsvorm zijn die de mens ooit heeft bedacht, het blijft een fragiel evenwicht tussen tegengestelde meningen en belangen. Al meermaals is aangetoond dat de achilleshiel van de democratie ligt in het feit dat ze door demagogen en populisten kan worden gebruikt om zichzelf uit te hollen of zelfs op te heffen.

Want het is al te makkelijk om nu te komen met ronkende veroordelingen van het gebrek aan politiek inzicht en engagement van de jongere generaties. Als een significant deel van hen een van de belangrijkste bouwstenen van onze samenleving afwijst, moeten we de oorzaak in de eerste plaats bij onszelf zoeken. Het onderwijs, de politiek en de media staan voor uitdagingen. Instagram, Snapchat en YouTube - de media bij uitstek voor jongeren - moeten we meer gebruiken om nieuwe leervormen te ontwikkelen en de interesse voor de politiek aan te zwengelen.