Journalisten tussen hamer en aambeeld

Christophe Deloire, de voorzitter van Reporters Sans Frontières, trok afgelopen weekend aan de alarmbel. Niet om het stijgende geweld tegen journalisten wereldwijd aan te klagen (met 80 journalisten gedood, 348 in een cel en 60 als gijzelaars was 2018 opnieuw een grimmig jaar voor het métier). Deloire had het over het ‘grensoverschrijdende geweld’ van gele hesjes op een manifestatie in Rouen. Op beelden is te zien hoe tientallen betogers een cameraploeg van de Franse nieuwszender LCI aanvallen en in elkaar slaan en trappen.

Schermvullende weergave

Een incident dat overigens niet alleen staat. Sinds de start van de protesten in november vorig jaar zijn tientallen gevallen bekend van journalisten die werden aangevallen of bedreigd. De pers bevindt zich in Frankrijk op manifestaties van de gele hesjes bijna letterlijk tussen hamer en aambeeld. Want ook de politiediensten lijken de pers niet te ontzien. In december nog kaartten vier journalistenvakbonden het toenemende geweld aan van de ordediensten tegen reporters, fotografen en cameraploegen.

Geen tien geboden meer op school, maar lessen in kritisch vertrouwen, in instituten en in elkaar.

Het past in een wereldwijde trend van stijgend wantrouwen en zelfs afkeer van de traditionele media. In deze tijden van fake news en vermeende politieke correctheid worden de media vaak in de hoek van het elitaire establishment gedrumd. Een clubje van hoogopgeleide linksige mensen die in hun ivoren redactietorens geen voeling meer hebben met de, vaak grimmige, realiteit van de gewone man in de straat. Mensen die dan nuffig de ‘deplorables’ worden genoemd.

Bekogeld

In eigen land valt het volgens Statistiek Vlaanderen allemaal nogal mee met het vertrouwen in de media, ondanks een lichte daling sinds 2015. Enter Dries Van Langenhove. De nieuwste aanwinst van het Vlaams Belang heeft al het einde van de pers in Vlaanderen aangekondigd. In elk interview of in elke speech kom je wel de termen ‘leugenpers’, ‘framing’ en ‘fake news’ tegen, meestal zelfs meerdere keren. Het is dan wellicht geen toeval dat op de Mars tegen Marrakesh georganiseerd door zijn Schild & Vrienden de VTM-journaliste Hannelore Simoens en haar cameraploeg werden bekogeld met rookbommen en voetzoekers.

Vrije meningsuiting is niet langer van tel zodra je de zogenaamde tegenstander hebt ‘ontmaskerd’ als leugenaar.

Slordigheden, feitelijke fouten en gestuurd nieuws worden steeds vaker gepubliceerd onder de vlag van eerbiedwaardige titels.

Nu hebben de media wel een en ander aan zichzelf te wijten. Tijdsdruk, besparingen, de opkomst van online nieuwssites, het groeiende belang van de sociale media en de daarbij horende jacht op clickbait hebben hun sporen nagelaten. Slordigheden, feitelijke fouten en gestuurd nieuws worden steeds vaker gepubliceerd onder de vlag van eerbiedwaardige titels. En met elk te vlug gepubliceerd fout artikel kalft de geloofwaardigheid een beetje verder af.

Het probleem gaat echter dieper. De sociale media, met hun omvangrijke en schimmige berichtgeving, dienen voor veel mensen alleen nog om bevestiging te zoeken van het eigen (voor)oordeel. Dat geldt vooral voor die groepen die zich keren tegen het zogenaamde establishment, en dus ook hun pers. Wie niet onze visie deelt, is tegen ons. En dan zijn alle middelen goed om hen het zwijgen op te leggen.

Chantage

Christophe Deloire verwoordde het zo: ‘Het is een onaanvaardbare en antidemocratische chantage van sommige demonstranten. Ze zeggen: als jullie onze manifestatie niet exact verslaan op de manier zoals wij het willen, dan hebben wij het recht om jullie te molesteren, af te ranselen en zelfs te lynchen.’

Betrouwbare en onafhankelijke journalistiek is een noodzakelijk tegengewicht voor het gevaar dat een groep populisten, gesteund door een bepaalde pers, zich via leugens en valse vooruitzichten meester maakt van de publieke opinie

De huidige malaise in het Verenigd Koninkrijk, waar de nakende brexit een kloof van wantrouwen door de samenleving trekt, moet een waarschuwing zijn voor ons. Het is een typevoorbeeld van hoe grondig het mis kan lopen als een groep populisten, gesteund door een bepaalde pers, zich via leugens en valse vooruitzichten meester kan maken van de publieke opinie.