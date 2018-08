Karakter, routine en persoonlijkheid belangrijker dan duur diploma

Vindt u ook dat een en ander dringend op de schop moet? Dan zit u op dezelfde golflengte als onze opiniemakers. Wat keilen jullie met plezier de prullenmand in, vroegen we hun.

V oor veel ouders en studenten is het van levensbelang. Welk diploma moet mijn kind halen? Welke school biedt de beste kans op succes? Moet ik Chinees leren of toch een technische richting volgen? Worden mijn kinderen het best advocaat, appontwikkelaar of dataexpert? Kan ik het best die extra opleiding in die businessschool doen?

Vergeet het. Echt succes en echte groei hangen niet af van dure diploma’s, maar van vaardigheden die gratis zijn.

Of het nu gaat om ondernemers, werknemers, studenten of werkzoekenden: de kwaliteiten die er echt toe doen zijn gratis. Drie daarvan zijn wat mij betreft veel belangrijker dan eender welk diploma: karakter, routine en persoonlijkheid.

Karakter is de capaciteit om te weerstaan aan verleidingen op de korte termijn en te kiezen voor de langere termijn. Mensen die erin slagen zichzelf pleziertjes op korte termijn te ontzeggen in ruil voor een beloning op langere termijn, zijn succesvoller. Ontelbare voorbeelden van sporters, ondernemers, zakenlui en gewone mensen bewijzen dat keer op keer. Ze hebben allemaal een plan voor de lange termijn.

De smartphone of Playstation opzijleggen om beter en geconcentreerder te studeren vereist discipline en opoffering. Maar het levert je later wel een diploma op. Elke dag een uur sporten in plaats van een uur televisie kijken vereist eveneens karakter en opoffering. Maar het levert je op langere termijn een betere gezondheid en een beter zelfbeeld op. Een boek volledig uitlezen in plaats van alleen de achterflap kost vandaag leuke smartphonetijd, maar het zal je veel slimmer maken.

In een maatschappij van nu, nu, nu zijn zelfdiscipline, geduld en opoffering steeds schaarser. Netflix, Facebook, Instagram en duizenden andere verleidingen zijn werkelijk overal. Daar zullen ze je bovendien tientallen keren per dag aan herinneren. Als efficiënte dealers van dopamine die je voortdurend proberen af te leiden van de langere termijn.

Wie probleemloos in staat is zijn smartphone drie volledige dagen uit te zetten of een week lang geen sociale media te gebruiken, heeft meer kans op succes dan wie dat niet kan. Doe zelf eens de test en stel vast welk verschil karakter en wilskracht kunnen maken in je leven. Heb je het moeilijk om te weerstaan aan de verleidingen op korte termijn? Omring je dan met mensen met karakter en een plan, want karakter is besmettelijk.

Kleine routines in je leven leiden tot discipline. Discipline creëert rust. En volgehouden rust en discipline evolueren tot succes. Succes koop je niet in de supermarkt en je kan het ook niet downloaden in de appstore. Elk succesverhaal van een schrijver, sporter, politicus of acteur is het resultaat van jarenlang volgehouden inspanningen, opofferingen en vooral, routine.

Neem nu iemand die gewicht wil verliezen of gezonder wil leven. Zowat alle onderzoek wijst uit dat een dieet zinloos is. Een deus ex machina bestaat niet. De beste manier is om kleine maar positieve veranderingen aan te brengen in je leven. Introduceer kleine positieve routines in je leven en kijk hoe je leven verandert. Telkens de trap nemen in plaats van de lift. Geen alcohol meer drinken. Drie keer per week sporten. Een gezonde levensstijl is de optelsom van vele kleine gezonde routines.

Routine maakt het leven makkelijker. Je verliest geen tijd met oneindig veel beslissingen te nemen en je houdt tijd over voor belangrijke zaken. Er is een reden waarom heel veel topsporters zo vaak dezelfde routines hebben. Elke ochtend hetzelfde ontbijt. Elke dag een aantal uur trainen. Altijd de trap nemen. Elke week twee uur ononderbroken een boek lezen.

Routines leiden tot rust. Volgehouden routines leiden tot discipline en succes. En daar is weer het goede nieuws: ook routine is volkomen gratis.

Persoonlijkheid is het sluitstuk. Eveneens gratis. Evenmin te downloaden. Eveneens een grote garantie op succes. Een persoonlijkheid bestaat uiteraard uit verschillende componenten. Hier volgen een aantal elementen die je kans op succes - zowel zakelijk als privé - verhogen.

Op tijd komen. Afspraken nakomen. Open en nieuwsgierig zijn. Eerlijk zijn. Verantwoordelijkheid nemen. Complimenten geven. Positief denken. Luisteren naar anderen. Feedback geven en kunnen krijgen. Moed hebben. Volhouden onder druk. Passie hebben. Mensen motiveren. Graag bijleren...

Elke dag opnieuw merk ik dat mensen met die kwaliteiten een onweerstaanbare aantrekkingskracht hebben. Of het nu gaat om jongeren of ouderen, laaggeschoolden of hooggeschoolden, ambtenaren of ondernemers, autochtonen of mensen met een migratieachtergrond. Mensen met een persoonlijkheid zien overal opportuniteiten. Mensen met persoonlijkheid trekken opportuniteiten aan. Ze lokken kansen uit en dwingen geluk af. Ze stralen energie uit en willen dingen veranderen. Dat is veel waardevoller dan een duur diploma of een extra opleiding. En vooral: een veel betere garantie op succes.