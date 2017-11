Ketter Franciscus

24 mei 2017. Paus Franciscus poseert (vrnl.) met de Amerikaanse president Donald Trump, First Lady Melania Trump en Trumps dochter Ivanka na een audiëntie in het Vaticaan. © AFP

Door Luuk van Middelaar, politiek filosoof in Brussel. Hij bekleedt de leerstoel Europese waarden aan de Université catholique de Louvain

In jaar één van Donald Trumps rol op het wereldtoneel zagen we tal van onvergetelijke begroetingen. Het begon toen hij de Japanse premier Abe pompend fijnkneep en vernederde. Vervolgens de tegenzet van de jonge Canadees Trudeau, die, opspringend vanuit zijn limousine, de Amerikaan preventief bij de schouder greep. We zagen de alfamannetjeshanddruk met Emmanuel Macron, een flirterig handje vasthouden met Theresa May en de stuurse weigering om Angela Merkel in het Witte Huis de handdruk voor de camera’s te gunnen.

In deze memorabele beeldenreeks was toch weinig zo geestig als het evidente chagrijn waarmee paus Franciscus op 24 mei het echtpaar Trump ontving in het Vaticaan. We zien een zwart gesluierde Melania, Donald met fotogrijns, en daarnaast de norse Franciscus: geen zin in het gesprek, zelfs niet om te doen alsof. De Argentijn, die ooit zei dat christenen ‘vrolijke gezichten en ogen vol blijdschap’ moeten hebben, veronachtzaamde een moment zijn eigen adagium. Binnen 29 minuten stond Trump weer buiten. Op Twitter vallen ze zelden stil, maar in het echt waren @pontifex en @potus gauw uitgepraat.

Anti-trump

Ook paus Franciscus, de anti-Trump, doet verrassende diplomatieke zetten: niet impulsief, en gericht op het helen van breuken. Fascinerend is zijn omgang met de herdenking van de Reformatie. Vijf eeuwen terug, op 31 oktober 1517, nagelde Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Wittenberger slotkerk: een aanklacht tegen het gezag in Rome, een eerste scheur in de ene Kerk, het begin van ruim een eeuw Europese godsdienst- en burgeroorlogen, waarbij in de Duitse landen tussen 1618 en 1648 een derde van de bevolking omkwam.

Vanuit katholiek perspectief was Luther een ketter, en dus brandstapelrijp. Hij noemde de toenmalige paus een ‘ezel’. Maar de tijd heelt vele wonden en de huidige paus noemde Luther vorig jaar een ‘kerkhervormer tegen wil en dank’: ‘Het was slechts zijn bedoeling om de Kerk te vernieuwen, niet om een splitsing te veroorzaken.’ Hier schemert sympathie door. Dat hoeft niet te verwonderen: paus Franciscus wil zelf een vernieuwend kerkhervormer zijn. Hij stelt de christelijke liefde boven de rechte leer, zet zaken in beweging.

Dubia

In een heerlijk stukje berichtte Die Zeit hoe in het Vaticaan de interne, reactionaire kritiek op Franciscus aanzwelt. Voor zijn tegenstanders is deze hervormingspaus een afvallige. Ze stuurden een lijst van Dubia (of Twijfels) over een pauselijk schrijven, drukten anonieme plakkaten, haalden handtekeningen op en fluisteren in de wandelgangen: deze paus is een ‘ketter’. De warme woorden van de paus over de oecumenische viering van het Lutherjaar door Duitse Lutheranen en katholieken zitten deze factie niet lekker. Hij wil de kerkscheuring van na 1517 toch niet terugdraaien? Dat zegt de Argentijn nochtans niet, hij houdt de zaken open met een meerduidig ‘We gaan de toekomst anders betreden!’ Anders? Samen?

Het Vaticaan brengt dezer dagen een postzegel van 1 euro uit met een schilderij uit de kerk van Wittenberg, waarop we een gekruisigde Christus zien met aan zijn voeten Luther en medehervormer Melanchthon. Een verjaardagsgeschenk van Rome aan de Reformatie, met als boodschap: we eren allen dezelfde Christus. Te verkrijgen vanaf 23 november.

Eén kerkscheuring terug, het schisma uit 1054 tussen Rome en Constantinopel, tussen het Westers en het Oosters christendom, bewerkstelligde Franciscus al eerder een diplomatieke doorbraak. Anderhalf jaar geleden, op 12 februari 2016, had de paus op Cuba een treffen met de patriarch uit Moskou. Die is als hoofd van de Russisch-orthodoxe kerk de navolger van de Byzantijnse kerkvorsten. Het was het eerste moment van dialoog sinds 1054. Franciscus’ droge, ja vrolijke commentaar? ‘Eindelijk’.