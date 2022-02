Klimaatstress

Hoe slim de klimaatstresstesten ook zijn, ze zullen weinig waarde hebben als de data waarmee ze werken fout zijn.

De Europese Centrale Bank (ECB) lanceerde eind vorige maand haar klimaatstresstest. Banken zijn er sinds 2008 aan gewend geraakt. Systematisch wordt nagegaan hoe stressbestendig ze zijn voor economische en marktvolatiliteit, en of ze beschikken over voldoende liquiditeit en kapitaalbuffers. Absoluut essentieel, maar wel een dure affaire. De compliancekosten (het naleven van regels) van de banken zijn opgelopen tot hallucinante proporties. Daar betalen we allemaal aan mee.

En nu komt daar nog een heel ander soort stresstesten bovenop. Het is Europa menens met het klimaat. De ECB wil kijken of de banken in staat zijn klimaatgerelateerde risico’s in te calculeren in hun manier van werken. De stressscenario’s behandelen alles, van de impact van hogere CO2-emissierechten tot de gevolgen voor bankleningen als de overheden bepaalde doelen zetten op de energielabels van woningen.

Nieuwe ESG-ratingagentschappen schieten als paddenstoelen uit de grond. Helaas zijn ze vaak van heel dubieuze kwaliteit.

Op zich is dit een briljant idee. Nobel zelfs. Maar voor de banken is het een enorme uitdaging op het vlak van informatie. Bovendien komt een gigantische lacune in het debat over ESG (environment, social en governance) naar boven: het totale gebrek aan betrouwbare data.

Er bestaat een fundamentele regel in de informatica: GIGO, of garbage in, garbage out. Hoe gesofisticeerd de modellen, de algoritmes en de stresstesten ook zijn, als de data die we er aan de voorkant inkappen discutabel zijn, kan er alleen bagger uitkomen. Dat kan hier het geval zijn.

Neem de energiezuinigheid van woningen. Iedereen kent het energieprestatiecertificaat (EPC) dat ons energieverbruik berekent in kWh/m2. Om dat duidelijker te maken zijn sinds 2019 de fameuze labels ingevoerd: van A+ (heel energiezuinig) tot F (energieverslindend). Mooi, maar een A is niet hetzelfde in Vlaanderen, Wallonië of Brussel.

Wilde Westen

Niet verwonderlijk. Mijn buurman gaat al jaren met zijn ronkende verroeste pick-uptruck de taalgrens over naar Henegouwen, want daar raakt hij wel nog door de keuring, terwijl hij in Vlaanderen direct wordt afgekeurd. Verschillende maten en gewichten, maar er is fundamenteel een nog veel groter probleem.

Volgens het ratingagentschap MSCI heeft 3M een AAA-rating voor ESG, en is het zelfs een ESG-leader wat betreft de uitstoot en de afval van giftige stoffen. Leg dat maar eens uit aan de omwonenden van de 3M-site in Zwijndrecht.

Hoe kan een bank correct inschatten of een bedrijf goed of slecht bezig is voor ecologie, klimaat of energie? Financieel kunnen we vrij helder zien wat de gezondheid van een bedrijf is, daar zijn de Graydons en Dun & Bradstreets voor. Maar voor ESG is het nog het Wilde Westen. Nieuwe ESG-ratingagentschappen schieten als paddenstoelen uit de grond. Helaas zijn ze vaak van heel dubieuze kwaliteit.

Een topratingagentschap als MSCI probeert wereldwijd na te gaan hoe het staat met de ESG-doelstellingen en de score van bedrijven. Een korte zoektocht op 3M spreekt boekdelen. Volgens MSCI heeft 3M een AAA-rating voor ESG, en is het zelfs een ESG-leader wat betreft de uitstoot en het afval van giftige stoffen. Leg dat maar eens uit aan de mensen rond de 3M-site in Zwijndrecht. Ik zie het filmpje van 'De ideale wereld' al zo voor me.