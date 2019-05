Knallen, ronken en rocken

Mijn favoriete Duitse rockband komt uit Berlijn. Na bijna vijf jaar abstinentie verrassen Die Ärzte, naar eigen zeggen ‘die beste Band der Welt’, hun fans dit jaar met twee optredens op grote Duitse festivals en een tour door de buurlanden. En dan wakkert de groep de voorpret ook nog eens aan met twee nieuwe songs. De nummers maakten de fans zenuwachtig, en zouden ook de soundtrack kunnen zijn van de Duitse economie.

De soundtrack voor de Duitse economie? ‘Rückkehr’, het nieuwe nummer van Die Ärzte

De aankondiging van de tournee begon met een wekelijks woordraadsel, waarbij de fans van Die Ärzte per week één letter van de oplossing konden vinden. In de derde week werd duidelijk dat het woord ‘Abschied’ (afscheid) was. De titel van een nieuwe song, en stof voor de ergste nachtmerries van alle fans. Was dat de aankondiging van het nakende einde van de band, die al zowat 30 jaar bestaat?

Tot twee weken geleden ineens, zonder raadsel, een tweede nieuwe song verscheen: ‘Rückkehr’ (comeback). Daarin bespeelt de groep de angsten bij de fans, maar laat ze ook zien beter te zijn dan ooit. En terwijl het hart van deze fan hierdoor harder slaat, denkt de econoom: ‘Goede soundtrack voor de Duitse economie.’

Tot enkele weken geleden werd je haast bedolven onder de klaagzangen over de Duitse economie. Zelfs de Franse president Emmanuel Macron had het over het einde van het Duitse groeimodel. Te veel industrie, autobouwers in de problemen, geen innovatie. Een eindeloze recessie leek op komst. Bijna wekelijks werden de groeiramingen voor Duitsland naar beneden bijgesteld. Abschied.

Schermvullende weergave De Duitse rockband Die Ärzte. ©rv

Woensdag bleek plots dat de Duitse economie in het eerste kwartaal is gegroeid. En geen klein beetje. De consumptie, de bouwsector en de investeringen deden de groei met 0,4 procent omhoogschieten. De meeste experts hadden opnieuw een flirt met de recessie verwacht - uitgezonderd deze columnist - en zullen nu steels hun voorspellingen voor 2019 weer naar boven herzien. Rückkehr.

Natuurlijk zijn de structurele problemen van de Duitse economie niet als bij toverslag verdwenen. Het blijft buiten kijf staan dat de economie een enorme inhaalslag moet maken in de digitalisering, en dat ze iets minder maakindustrie en iets meer Silicon Valley moet hebben. Daarvoor zijn veel meer investeringen en nieuwe structurele hervormingen nodig. Bovendien vormen escalerende handelsconflicten een probleem voor de sterke exportsector.

Dramatiseren is nooit bevorderlijk voor een goede economische analyse. Een koelere blik had al lang duidelijk gemaakt dat problemen niet altijd in het vagevuur eindigen

Dramatiseren is nooit bevorderlijk voor een goede economische analyse. Een koelere blik had al lang duidelijk gemaakt dat problemen niet altijd in het vagevuur eindigen, en dat niet alles slecht is met de toestand van de Duitse economie.