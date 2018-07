Knipperlichtje voor de wereldeconomie

De tweewekelijkse grafiek van Bart Van Craeynest

Ondanks een minder jaarbegin en de recent wat tegenvallende cijfers in Europa blijft de wereldeconomie in goeden doen. Een van de belangrijkste motoren, de Amerikaanse economie, draait op volle toeren. Op basis van de beschikbare indicatoren ziet het ernaar uit dat de Amerikaanse economische groei in het tweede kwartaal net onder 4 procent uitkomt, de sterkste prestatie sinds midden 2014.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Ook van die andere motor, China, komen onder meer van de vertrouwensindicatoren redelijk positieve signalen. Toch brandt er een waarschuwingslampje voor de vooruitzichten op iets langere termijn. De Amerikaanse rentecurve, het verschil tussen de rente op Amerikaanse overheidsobligaties op twee en tien jaar, is al decennialang een van de betrouwbaarste recessievoorspellers. Elke recessie van de Amerikaanse economie in de voorbije zestig jaar werd aangekondigd door een invertering van de rentecurve, de uitzonderlijke situatie waarbij de rente op korte looptijden boven die op langere looptijden uitkomt.

Bovendien gaf de indicator nagenoeg geen valse signalen. Telkens de rentecurve inverteerde, zonk de Amerikaanse economie binnen een à twee jaar in recessie. Om dat in perspectief te plaatsen: volgens een IMF-studie zag de consensus van professionele voorspellers in de periode 1992-2014 in 63 landen in het jaar voor een recessie begon amper 5 van de 153 recessies komen.

De curve was de voorbije decennia met voorsprong de betrouwbaarste en verst vooroplopende recessievoorspeller. En haar boodschap vandaag is niet positief.

De rentecurve is vandaag nog niet geïnverteerd, maar het renteverschil is teruggezakt tot minder dan 30 basispunten. Op zich nog geen reden voor paniek. Begin jaren 70 en midden jaren 90 zakte de rentecurve ook al tot zulke lage niveaus zonder dat een recessie volgde. Toch gebeurde het de voorbije decennia vaker dat de neerwaartse trend gewoon doorzette wanneer de rentecurve tot dit niveau zakte. Met de huidige plannen van de Amerikaanse centrale bank voor verdere renteverhogingen is er een grote kans dat de rentecurve later dit jaar inverteert. Dat zou dan wijzen op een reëel recessierisico. Ook de impact op de markten zou niet uitblijven. In het verleden piekten de aandelenmarkten enkele maanden na de invertering van de curve.